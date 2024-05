Brésil : Jair Bolsonaro transféré à l'hôpital de Sao Paulo à la suite d’une infection cutanée

L'ancien président brésilien, Jair Bolsonaro, a été transféré ce lundi à l'hôpital de Sao Paulo à la suite d'une infection cutanée, a indiqué son avocat.

Nouvelle hospitalisation. Ce lundi 6 mai, Jair Bolsonaro, ancien président brésilien, a été transféré de Manaus dans le nord du pays vers l'hôpital de Sao Paulo pour soigner une infection cutanée.

L'homme politique de 69 ans, «a été admis à l'hôpital Vila Nova Star de Sao Paulo avec un érysipèle à la jambe gauche et des douleurs abdominales», a précisé Me Fabio Wajngarten sur les réseaux sociaux.

«Il passera des tests et des imageries. Il reçoit déjà des antibiotiques en intraveineuse», a-t-il ajouté.

Jair Bolsonaro a été opéré dans cette clinique privée à plusieurs reprises à l'abdomen ces dernières années en raison de séquelles de l'attentat à l'arme blanche dont il a été la victime en 2018.

Selon les informations partagées par son fils Eduardo Bolsonaro en début de journée, l'ancien chef de l'État devait être transféré à l'hôpital de Brasilia. Il avait accompagné cette annonce d'une photo de Jair Bolsonaro à l'hôpital.

Meu pai passa bem, já reage bem aos antibiótico e hoje deve ser transferido para Brasília.





Agradeço ao @fabiowoficial por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado pic.twitter.com/d2GuwrhHjA — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) May 6, 2024

Sur cette dernière, on peut y voir l'ancien président couché sur le dos, les yeux fermés, le corps partiellement couvert de draps. La peau de sa jambe gauche présente une grosse plaque rouge, au niveau du tibia.

Contre-temps dans la tournée de campagne des élections municipales

Le principal intéressé avait annoncé ce dimanche être hospitalisé à Manaus en raison d'un érysipèle. Il s'agit d'une infection bactérienne caractérisée par une inflammation de la peau. Chez les patients en souffrant, une plaque rouge douloureuse apparaît le plus souvent au niveau des jambes ou du visage et est accompagnée de fièvre.

L'hôpital Santa Julia de Manaus avait précisé que l'ancien chef de l'État avait été admis samedi «en raison d'une déshydratation et d'une infection cutanée» et qu'il restait «hospitalisé pour une antibiothérapie par voie veineuse et une réhydratation».

En novembre 2022, peu après sa défaite face au président Lula, l'homme politique était resté en repos plusieurs jours dans sa résidence officielle de Brasilia pour des raisons similaires.

L'ancien président était arrivé ce samedi 4 mai à Manaus, capitale de l'État brésilien d'Amazonas, pour soutenir le député Alberto Neto, candidat à la mairie de cette métropole, la plus importante de la région amazonienne.

À l'approche des municipales qui se tiendront en octobre prochain, Jair Bolsonaro parcourt le pays pour soutenir les candidats de son parti. Cerné par les affaires judiciaires, il a participé il y a deux semaines à une vaste manifestation en son soutien sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro.