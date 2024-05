Donald Trump contre Stormy Daniels : l'ancienne actrice X livre sa version des faits lors du procès

Lors du procès de Donald Trump, l’ancienne actrice X Stormy Daniels, dont l’ancien président américain est accusé d’avoir acheté le silence à des fins électorales, a témoigné à la barre et livré sa version des faits, notamment sur la relation sexuelle qu’elle dit avoir eue avec lui.

Personnage clé dans le procès de Donald Trump, l’ancienne actrice X Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, a témoigné ce mardi à la barre du tribunal de New York où l'ancien président est jugé.

Pour rappel, Donald Trump est soupçonné d’avoir camouflé en frais juridiques un paiement 130.000 dollars pour acheter le silence de Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une relation sexuelle en 2006. Cette manigance aurait eu lieu peu avant l’élection présidentielle de 2016, et avait pour objectif, selon le procureur, de préserver la réputation de Donald Trump à l’approche du scrutin.

Ce mardi, l’ancienne actrice X, aujourd’hui âgée de 45 ans, s’est avancée à la barre, a détaillé sa rencontre avec Donald Trump, qui se tenait face à elle dans la salle d'audience. Stephanie Clifford a raconté l’avoir brièvement rencontré en marge d’une compétition de golf en 2006, et avoir été invitée à dîner avec le milliardaire.

Un bref rapport sexuel

Stormy Daniels s’est ensuite retrouvée dans une chambre d’hôtel avec l’ancien président, où ils ont eu une conversation légère. Donald Trump lui aurait proposé une apparition dans son programme de télé-réalité, «The Apprentice», et lui aurait fait des confidences concernant son couple avec Melania Trump.

Elle a ensuite raconté être sortie de la salle de bain, et avoir découvert l’ancien président dévêtu dans la chambre. «Au début, j'ai été surprise, comme si j'avais eu une peur bleue. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit là», a-t-elle déclaré. «L’intention était très claire», a-t-elle ajouté. Elle a cependant affirmé que Donald Trump n’avait pas eu d’attitude «menaçante», mais qu’il s’était toutefois posté devant la porte, comme pour l’empêcher de sortir.

«J'ai senti le sang quitter mes mains et mes pieds, un peu comme quand on se lève trop vite (…) Je me suis dit : Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mal compris pour en arriver là ?» a-t-elle déclaré devant les jurés. Elle a ensuite raconté avoir «fini» par avoir une relation sexuelle avec Donald Trump. «J'ai dit à très peu de gens que nous avions eu des rapports sexuels parce que j'avais honte de ne pas l'avoir arrêté», a-t-elle ajouté.

Trump nie en bloc

Donald Trump a quant à lui toujours nié toute relation sexuelle avec Stephanie Clifford. Sa défense s'est par ailleurs insurgée de voir l'ancienne actrice appelée à la barre. «Nous apprenons que le témoin, le deuxième témoin, sera Stormy Daniels. Nous souhaitons renouveler notre objection à ce qu'elle témoigne au sujet de tout acte sexuel», a notamment déclaré Susan Necheles, l'une des avocates de Donald Trump, à l'ouverture de l'audience ce mardi.

Une demande rejetée par le procureur, qui a affirmé qu'il était «important d'établir l'acte sexuel et ce qu'elle a ressenti à son sujet».

La défense de l’ancien président n’a jamais contesté le versement des 130.000 dollars, mais affirme n’avoir commis aucune infraction pénale. Le procureur de Manhattan, Alving Bragg, avait, lui, estimé que l’objet de cette affaire n’était pas «l'argent et le sexe», mais bien «une conspiration pour truquer l'élection présidentielle», et des «mensonges dans les documents comptables pour couvrir cela».

Ce procès est le seul, parmi les quatre affaires pénales de Donald Trump, susceptible de se terminer avant l’élection présidentielle de novembre prochain. S’il est condamné, Donald Trump pourra tout de même s’y présenter.