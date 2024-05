Elle pensait avoir été piquée par des orties, elle meurt quelques semaines plus tard

Cecilia Keefe est décédée le 11 mai 2023 d'une grave maladie, détectée un mois auparavant, lorsqu’elle a commencé à ressentir des picotements dans son poignet gauche. Elle pensait alors à tort souffrir de simples piqures d'orties.

Un drame qui doit inciter à la prévention. Dans le journal britannique The Sun, Mark Smith est revenu sur le destin tragique de sa femme Cecilia Keefe décédée le 11 mai 2023, à l’âge de 52 ans, d’une terrible maladie. Une histoire touchante, qu’il espère faire connaître au plus grand nombre, afin d’avertir le grand public quant aux risques liés aux tumeurs cérébrales.

Tout a commencé au mois de mars 2023, par des picotements dans le poignet gauche. Au début, Cecilia ne s’en était pas inquiétée comme l’a expliqué Marc. En effet, le couple venait de planter des graines dans leur potager, alors l’hypothèse d’une simple piqure d’ortie était privilégiée. Mais la sensation de picotement s’est propagée.

L’inquiétude a commencé à gagner le couple. Ne pouvant obtenir de rendez-vous médical en personne, Cecilia à chercher des réponses par elle-même. «On nous a dit que les symptômes de Cecilia ressemblaient à ceux d’un syndrome du canal carpien», a confié Marc, soit des troubles liés à la compression du nerf médian au poignet.

Un décès en moins d’un mois

Le 12 avril, tandis que son état s’était déjà fortement dégradé, les symptômes s’étaient notamment étendus à sa jambe gauche, un physiothérapeute a enfin pu recevoir Cecilia, lui expliquant qu’elle devait impérativement voir un neurologue. Deux jours plus tard, elle ne pouvait plus se lever de son lit.

Transférée aux urgences, de nombreux tests ont été réalisés et le résultat a été sans appel : Cecilia souffrait d’une tumeur agressive et incurable au cerveau. Les médecins ont alors été formels, son espérance de vie serait de 12 à 18 mois. Cependant, tout est allé bien plus vite que prévu, «en l’espace de six semaines, Cecilia est passée d’une parfaite santé à une incapacité à marcher, à se lever ou à s’habiller seule», a expliqué Marc.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe, qu’il a également fallu annoncer à leur deux enfants, tous deux adolescents. Malgré un semblant de vie «normale» qu’ils ont tenté de maintenir, la mère de famille s’est éteinte le 11 mai 2023, aux côtés de sa famille, soit moins d’un mois après l’annonce de sa tumeur.

Une association dédiée

Le décès de Cecilia a provoqué une véritable onde de choc dans la famille et notamment pour Mark qui, peu de temps après la perte de son épouse, s’est engagé auprès de l’association The Brain Tumour Charity.

Il s’agit d’une organisation caritative, œuvrant pour le financement de la recherche et la sensibilisation aux tumeurs cérébrales ainsi que la réduction des délais de diagnostic. À ce jour, Mark Smith aurait collecté plus de 10.000 livres pour l’association (soit 11.000 euros).