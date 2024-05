La vidéo d'un boxeur qui assomme un homme qui violente sa compagne au cinéma devient virale

Dans une salle de cinéma du nord-ouest de l’Espagne, un boxeur professionnel a roué de coup un homme après l’avoir vu violenter la femme qui l’accompagnait. La scène filmée par un témoin a fait le tour des réseaux sociaux.

Une scène inattendue. Alors que Antonio Barrul, jeune boxeur professionnel, se trouvait dans un cinéma de Léon, au nord-ouest de l’Espagne, avec son épouse et ses trois enfants le 1er mai, la séance a été interrompue par un événement dramatique, qui l’a poussé à sortir les poings.

En Leon, en el estreno de la película “Garfield”, ha pasado esto.





Según informan, el hombre de la chaqueta llevaba desde que empezó la película gritándole a su mujer, y la gente ya le había llamado la atención varias veces. Viendo que la situación seguía igual, el chico de… pic.twitter.com/MHZ1BzMbOj — ceciarmy (@ceciarmy) May 5, 2024

Le sportif a assisté à une dispute entre un homme, qui a attrapé par le cou la femme qui l’accompagnait, avant de lui crier dessus. Malgré la réaction de ses enfants terrorisés, Antonio Barrul n’a pas tout de suite voulu en venir aux mains.

Mais de son côté, l’homme mis en cause continuait à proférer des menaces et des insultes, et refusait de quitter la salle.

«Je peux tolérer que l’on m’insulte ou que l’on me manque de respect, mais quand je me suis retourné et que j’ai vu que mes enfants continuaient de pleurer, j’ai eu envie de descendre et de faire ce que j’ai fait», a-t-il témoigné.

Ni une, ni deux, le boxeur professionnel a roué de coup son adversaire, avant de présenter ses excuses aux autres spectateurs. Ceux-ci se sont montrés compréhensifs et une vidéo de la scène, prise par un témoin, est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux messages de soutien.

Bien que les fédérations de boxe n’apprécient pas que leurs sportifs fassent usage de leurs compétences en dehors d’un contexte lié au sport, la Fédération régionale de Castille-et-Léon a tenu compte de la situation particulière, et a même affirmé un soutien «à 100%» à son boxeur.

«J’aimerais que chaque femme qui souffre de maltraitance puisse trouver un boxeur comme Barrul à ses côtés», a déclaré Arantxa Lorenzo, le président de la fédération.