Russie : Vladimir Poutine investi pour un cinquième mandat ce mardi

Vladimir Poutine posera sa main une nouvelle fois sur la constitution russe ce mardi. Réélu en mars dernier, le président de la Fédération de Russie doit être investi pour son cinquième mandat, dans un contexte géopolitique explosif.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux pays européens mettent en cause la Russie dans des actes de sabotage et de déstabilisation, notamment à l’approche des élections européennes ou pour fragiliser le soutien des Occidentaux à l’Ukraine. L’Otan s’est notamment exprimée, dénonçant des «actions malveillantes» de Moscou. L’Allemagne et la République tchèque ont notamment été visées par des sabotages ou des cyberattaques venant de Moscou, selon les services de renseignement.

Selon Reuters, la France va envoyer son ambassadeur pour la cérémonie, alors que Berlin a déclaré que l’Allemagne ne serait pas représentée. Selon le Kyiv Independent, la Tchéquie et l’Estonie ne participeront également pas à la cérémonie d’investiture de Vladimir Poutine.

L’absence de certains pays ou l’envoie de diplomates plutôt que de membres du gouvernement est un signe des relations glaciales qu’entretient Moscou avec les pays occidentaux. Par ailleurs, plusieurs pays européens, notamment la France, avaient mis en cause la légitimité du scrutin. Paris avait notamment déclaré que «les conditions d’une élection libre n’ont pas été réunies».

Les relations ne se sont pas apaisées depuis, Moscou ayant dénoncé lundi la politique «provocatrice» de Paris concernant la guerre en Ukraine, après que le président Emmanuel Macron a évoqué une nouvelle fois la possibilité d’envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien.

Moscou estime que les pays occidentaux qui soutiennent militairement et financièrement Kiev ont une attitude «belliqueuse», et la Russie a donc annoncé lundi la tenue d’exercice nucléaires près de l’Ukraine, en indiquant que frappes pourraient viser des cibles militaires britanniques en Ukraine «et au-delà».