Cyberattaque : qui est Dmitry Khoroshev accusé d’être le patron de LockBit et hacker le plus recherché au monde ?

L’identité du responsable de LockBit a été dévoilée. Dmitry Khoroshev, ressortissant russe de 31 ans, est accusé d’être à l’origine de nombreuses cyberattaques à travers le monde, notamment d’hôpitaux en France.

Celui qui mettait au défi quiconque de mettre fin à son anonymat, vient d’être pris à son propre piège. Dmitry Khoroshev, a été identifié comme étant le patron du groupe de hackers LockBit, par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Créé en 2019, le groupe de pirates était considéré comme le plus puissant au monde. Il est notamment à l’origine des cyberattaques de l’hôpital de Corbeil-Essonnes en 2022, ou celui de Cannes en avril dernier.

En plus de son identité, la NCA (National Crime Agency) a publié deux photos de Dmitry Khoroshev, à visage découvert. Alors qu’il se faisait surnommer «LockBitSupp» ou «putinkrab», et proposait 10 millions de dollars à quiconque réussirait à mettre fin à son anonymat, le pirate fait désormais l’objet de recherches par la justice américaine, qui promet la même somme à celui qui l’aidera à trouver l’homme.

Pas moins de 26 chefs d’accusation pèsent sur le ressortissant russe, notamment pour «complot en vue de commettre une fraude, d’extorsion et d’activités connexes en rapport avec des ordinateurs». Dmitry Khoroshev risque jusqu’à 185 ans de prison pour l’ensemble des charges retenues contre lui.

A leader of what was once the world’s most harmful cyber crime group has been unmasked and sanctioned by the UK, US and Australia, following an NCA-led international disruption campaign.#Cronos @FBI @Europol





— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) May 7, 2024