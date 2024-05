Etats-Unis : un homme tire sur sa belle-mère pendant une remise de diplômes

Un homme, âgé de 21 ans, a ouvert le feu sur sa belle-mère dans un centre de convention d’Albuquerque, aux Etats-Unis, la blessant au niveau du cou. La victime assistait à la remise des diplômes de son fils.

Ce mercredi 8 mai, les policiers de la ville américaine d’Albuquerque, dans l’Etat du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, ont été appelés pour une fusillade survenue dans le centre de convention de la commune.

Sur place, l’auteur des tirs a été interpellé et placé en garde à vue tandis qu’une victime, touchée par un tir, a été transportée à l’hôpital. Mais, jusque-là, les policiers ignoraient les circonstances de cette fusillade. Ce n’est qu’au fil de la journée du jeudi 9 mai que les faits se sont précisés.

Sur X, les policiers ont indiqué que la victime n’était autre que la belle-mère du suspect, âgé de 21 ans et prénommé Christian Bencomo.

Detectives are booking Christian Bencomo, 21, for shooting his step-mother. The step-mother was attending the graduation of her son. Her step-son arrived and as she started to hug him, he produced a handgun and shot her in the neck. Bystanders held him until officers arrived.

— Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) May 9, 2024