Guerre en Ukraine : «mitrailleuses et radars», quels sont ces nouveaux drones qui pourraient être envoyés à l’armée ukrainienne

De nouveaux drones équipés d'une mitrailleuse et d'un radar pourraient bientôt être remis à l'armée ukrainienne dans le cadre de la guerre contre la Russie, selon un communiqué de presse d'une société américaine spécialisée dans les drones.

L’arme d’une nouvelle ère. Depuis le début de l’invasion en Ukraine en février 2022 par la Russie, les drones ont occupé une place importante dans les forces de frappes. A tel point qu’aujourd’hui, aucune des deux armées ne puisse s’en passer.

Mais le conflit semble s’ouvrir sur un nouveau chapitre, l’entreprise américaine Feloni Aero devrait envoyer des aéronefs dotés d’une mitrailleuse intégrée et d'un radar pour aider Kiev à augmenter ses capacités de défense, selon un communiqué publié par la plate-forme payante PR Newswire.

US is reportedly going to hand Ukraine some of these bad boys.





Drones with machine guns and Javelin equivalent missiles on board.





"The USA will hand over drones with a machine gun on board to Ukraine – Defense Industry Europe" pic.twitter.com/00LuFwS8Ql

