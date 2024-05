Roumanie : un hôpital pour enfants voit le jour grâce aux dons

Huit ans après le lancement d’un appel aux dons, un nouvel hôpital pour enfants vient de voir le jour en Roumanie. Près de 8.000 entreprises et 350.000 particuliers ont participé.

Un nouvel hôpital pour enfant vient de voir le jour en Roumanie, financé exclusivement par des dons privés dans un pays au secteur médical en difficulté. A l'origine du projet né en 2015 à Bucarest, Oana Gheorghiu, co-fondatrice de l'association Daruieste Viata (Donne vie) a lancé un appel aux dons et ne s’attendaient pas à en recevoir autant.

Près de 8.000 entreprises et 350.000 particuliers - dont l'emblématique groupe américain Metallica - ont apporté leur contribution pour un total de 53 millions d'euros.

«Tout est possible»

Vingt millions proviennent de micro-dons de deux et quatre euros via SMS. Pour l’autre co-fondatrice, Carmen Uscatu, «c’est la preuve que tout est possible».

Face aux défaillances de l'Etat, ces deux diplômées en économie ont décidé de prendre les choses en main, émues par le sort des enfants malades : le taux de survie au cancer y est parmi les plus bas de l'Union européenne (70% comparé à une moyenne de 81%). Pour l'acteur et musicien Tudor Chirila, l'un des donateurs, cette initiative inédite est «une gifle pour les politiciens qui n'ont rien fait».

Construit sur le terrain d'un hôpital public, l'établissement moderne s'étire sur neuf étages et détonne dans le paysage. Dans un cadre chaleureux, il offre 140 lits et des services d'oncologie, de chirurgie et de soins intensifs. Salles de jeu, cinéma, observatoire astronomique sur le toit : tout est fait pour adoucir le quotidien des jeunes malades.