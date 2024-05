Écosse : une fillette de deux ans sauve ses voisins d’un incendie en prévenant sa mère

Âgée d’à peine deux ans, Alloweigh Frame, a sauvé ses voisins d’une mort certaine en prévenant sa mère après avoir vu de la fumée s’échapper de leur appartement, dans un immeuble à côté de chez elle, en Écosse.

Le pire a pu être évité grâce à une héroïne… âgée de deux ans. Alloweigh Frame, a sauvé ses voisins d’un incendie en alertant sa mère après avoir vu de la fumée s’échapper des fenêtres d’un appartement de l’immeuble se trouvant juste à côté du sien, à Larnark, en Écosse, selon Sky News.

Une nouvelle preuve que les enfants ne divaguent pas toujours. En effet, sa mère, Isla Frame préparait le dîner lorsque Alloweigh est arrivée dans la cuisine, lui faisant comprendre que quelque chose clochait avec les mots suivants : «maman, maman, feu, chaud, feu, brûlant». Pensant d’abord que sa fille avait simplement vu un incendie à la télévision, elle ne l’a pas cru.

Sûre d’elle, la fillette a fini par faire entendre raison à sa mère, «elle a attrapé la poche de mon jean et m’a traînée à travers la maison», a raconté Isla Frame, «j’ai regardé par la fenêtre et il y avait de la fumée qui sortait des fenêtres».

Comprenant immédiatement la gravité de la situation, Isla a appelé les pompiers, qui sont rapidement arrivés sur place. Il leur aura fallu deux heures au total pour éteindre le feu, mais les deux personnes se trouvant à l’intérieur ont pu être sauvées. Les pompiers ont également précisé qu’une réserve de gaz se trouvait dans leur appartement, les dégâts auraient donc pu être bien pires.

Du côté des soldats du feu, un représentant du Scottish Fire and Rescue Service a déclaré que «jamais au cours de ses 41 ans de carrière», il n’avait été confronté à une telle histoire. En remerciement, la fillette a été conviée avec sa famille à une remise de diplôme dans la caserne de Lanark.

An honour to meet young Alloweigh Frame (age 2), mum Isla, sister Mille and family at Lanark FS



Alloweigh alerted the Fire Service to a fire at her neighbours house by showing her mummy the fire from the window and asking her to “phone the fire engine”, what an absolute star pic.twitter.com/yOxorZsXYs

— SFRS Family Support Trust (@sfrs_fst) May 8, 2024