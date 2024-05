Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky renvoie le chef de sa sécurité après l'annonce d'un complot russe contre lui

Volodymyr Zelensky a renvoyé son chef de la sécurité, deux jours après que les autorités ont annoncé avoir déjoué un complot russe visant à assassiner le président ukrainien.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a limogé ce jeudi 9 mai le chef de sa sécurité personnelle, Sergueï Leonidovich Rud. Le décret signé par le président, actant le renvoi de son poste de chef du Département de la protection de l'État de l'Ukraine, ne précise pas les raisons de ce limogeage, ni le nom de son futur remplaçant.

Cette annonce intervient deux jours après que les autorités ukrainiennes ont affirmé avoir déjoué un complot russe visant à assassiner Volodymyr Zelensky. Le service ukrainien de sécurité (SBU) a annoncé mardi avoir «démantelé un réseau d'agents» des services de sécurité russes (FSB) qui préparait «l'assassinat du président ukrainien», et d’autres «hauts représentants» politiques et militaires.

Le renseignement ukrainien a indiqué que deux officiers, chargés d’assurer la sécurité de responsables publics, ont été arrêtés, en raison de leur participation à ce complot. Ces deux «colonels» auraient «transmis des informations confidentielles» à la Russie. Ils avaient été recrutés par le FSB avant l'invasion de 2022, selon le SBU.

Un des deux hommes arrêtés est soupçonné de s’être procuré des drones et des explosifs. L’objectif était d’une part de «bloquer» Volodymyr Zelensky et de le prendre en otage pour le tuer, et d’autre part, de donner au FSB suffisamment d’informations sur les déplacements de Kyrylo Boudanov, un haut gradé ukrainien crédité pour des opérations militaires risquées sur le sol russe, pour pouvoir envoyer un missile et des drones afin de le tuer.

Ces deux suspects sont accusés de «haute trahison» et de «préparatifs pour un attentat terroriste». Ils risquent donc la prison à perpétuité.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky a été plusieurs fois la cible de tentatives d’assassinats ou de complots commandités par la Russie. En avril dernier, un homme a été arrêté en Pologne, soupçonné d’avoir aidé le renseignement russe à préparer un attentat contre le président ukrainien.