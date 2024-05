Russie : au moins trois morts et plusieurs blessés dans la chute d'un bus dans une rivière à Saint-Pétersbourg (vidéo)

Le chauffeur d’un bus à Saint-Pétersbourg a perdu le contrôle du véhicule, qui a fini sa course dans une rivière au cœur de la ville. L’accident a entraîné la mort de trois personnes, tandis que plusieurs sont blessées, dont certaines dans un état grave. La vidéo de la scène circule sur les réseaux sociaux.

Les images sont glaçantes. Une vidéo de surveillance circulant sur les réseaux sociaux montre un bus tombant par accident dans une rivière au cœur de Saint-Pétersbourg, en Russie. Pour l’heure, le bilan fait état de trois morts, quatre blessés, en état de «mort clinique» selon les secours.

«Les secouristes ont sorti neuf personnes du bus immergé, deux sont dans un état grave, quatre en état de mort clinique et malheureusement trois sont décédés», a indiqué le ministère russe des Situations d’urgence sur Telegram, mentionnant un «accident de la route».

— SANTINO (@MichaelSCollura) May 10, 2024