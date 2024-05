Israël-Hamas : l'organisation terroriste annonce le décès d'un otage israélien retenu à Gaza

Ce samedi, le Hamas a annoncé la mort de l'otage israélien dont la vidéo avait été diffusée plus tôt dans la journée, sans que la date d'enregistrement n'ait été précisée.

L'espoir aura été de courte durée. Ce samedi 11 mai, la branche armée du Hamas a annoncé la mort de l'otage israélien qui avait été vu plus tôt dans la journée dans une vidéo diffusée sur Telegram. Il était retenu dans la bande de Gaza depuis les attentats du mouvement terroriste palestinien du 7 octobre dernier.

L'otage présent dans la vidéo avait été identifié par le Forum des familles d'otages, une association représentant une partie des familles d'otages, comme étant Nadav Popplewell, un citoyen israélo-britannique de 51 ans du kibbutz Nirim.

Ce samedi soir, des centaines de manifestants scandaient des slogans contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu devant sa résidence officielle à Jérusalem, l'accusant lui et son cabinet d'avoir abandonné les otages de Gaza. Une manifestation contre le gouvernement rassemblant plusieurs dizaines de milliers de personnes a également eu lieu à Tel-Aviv où des échauffourées ont éclaté entre la police et les manifestants.

128 personnes restent captives à Gaza

Les brigades Ezzedine al-Qassam ont affirmé, dans une vidéo, qu'il était décédé samedi, et ont imputé sa mort à des «blessures subies après que des avions de chasse sionistes (israéliens) ont pris pour cible le lieu où il était détenu il y a plus d'un mois».

Peu auparavant, le groupe armé avait diffusé une première vidéo. Ces images d'une dizaine de secondes, et dont la date d'enregistrement n'est pas précisée, montrent un homme, un oeil tuméfié et l'air hagard, qui articule son nom. Le message est accompagné des hashtags «Le temps presse» et «votre gouvernement ment».

Cette vidéo survient au 218e jour de guerre et alors que les négociations indirectes entre Israël et le Hamas pour arracher une trêve à Gaza associée à la libération d'otages semblent dans l'impasse. Les délégations des pays médiateurs (Egypte, Qatar, Etats-Unis) ont quitté Le Caire jeudi sans accord à l'issue de pourparlers.

La guerre a éclaté le 7 octobre lorsque des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza ont mené une attaque sans précédent contre Israël, faisant plus de 1.170 morts, majoritairement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes avaient été enlevées et 128 restent captives à Gaza, dont 36 seraient mortes, selon l'armée.

En riposte, Israël a promis d'«anéantir» le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007 et de libérer les otages, et lancé une offensive qui a fait jusqu'ici 34.971 morts, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste. D'autres vidéos d'otages ont déjà été diffusées par des groupes armés palestiniens depuis le début de la guerre, vidéos dénoncées par Israël comme de la manipulation psychologique pour faire pression sur le gouvernement israélien.