Prince Harry : pourquoi le duc de Sussex a-t-il été vu en pleurs après une décision du roi Charles III ?

En visite à Londres, le prince Harry aurait très mal pris le fait d'apprendre que son père, Charles III, avait préféré conférer à son frère, le prince William, le titre de colonel en chef de l'Army Air Corps, plutôt qu'à lui.

Un vécu conflictuel. La relation du prince Harry avec sa famille a souvent été compliquée, et ça ne va sûrement pas s'arranger après cette nouvelle polémique. Le duc de Sussex aurait été bouleversé après une décision prise par son père. En effet, Charles III a décidé de décorer le frère de Harry, le prince William, du titre de colonel en chef de l'Army Air Corps. Un titre qui tenait très à coeur au duc de Sussex, qui était d'ailleurs «en pleurs», au moment d'apprendre la nouvelle, selon les informations du Mirror.

Le prince Harry, qui était de retour à Londres cette semaine pour célébrer le 10e anniversaire des Invictus Games, est particulièrement attaché à l'Army Air Corps, puisque c'est le régiment dans lequel il a servi en Afghanistan. Selon l'expert royal et auteur Tom Quinn, les principaux membres de la famille royale étaient conscients que l'annonce allait profondément blesser Harry.

«cela montre à Harry qu’il n’est plus vraiment le bienvenu»

«L'annonce par le roi du retrait du rôle de colonel en chef de l'Army Air Corps au prince Harry est un véritable coup dur pour ce fils qui s'est toujours senti marginalisé et sous-estimé. Ce qui est bien pire, c’est que le rôle est donné à l’homme même que Harry considère comme la cause de tant de ses problèmes, son frère. Et l’annonce a été faite délibérément lors de la brève visite d’Harry au Royaume-Uni pour avoir un impact maximal. Cela montre à Harry qu’il n’est plus vraiment le bienvenu», explique Tom Quinn au Mirror.

Alors que des rumeurs autour d'une réconciliation entre Harry et le reste de sa famille courraient de l'autre côté de la Manche, cette nouvelle polémique ne laisse que peu d'espoir.

Les responsabilités de colonel en chef de l'Army Air Corps seront officiellement transférées à William dans quelques jours seulement, le 13 mai.