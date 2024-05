Etats-Unis : un camion transportant 15 millions d’abeilles se renverse sur l'autoroute

Un semi-remorque transportant des millions d’abeilles s’est renversé dans l’Etat du Maine alors qu’il se rendait dans le comté de Washington. Les insectes devaient permettre de polliniser des champs de myrtilles.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un camion transportant 15 millions d’abeilles s’est renversé sur l’Interstate 95, une autoroute traversant l’Etat du Maine, à l'est des Etats-Unis. Le convoi se rendait dans le comté de Washington, plus au sud.

Selon les autorités locales, le conducteur a été conduit à l’hôpital par précaution. De leur côté, une majorité des abeilles étaient encore dans leurs ruches maintenues par des sangles.

«Le but était de les sauver», a assuré Shannon Moss, porte-parole de la police d’Etat. D’après les informations de l’agence Associated Press, les secouristes ne s’attendaient pas à voir une telle cargaison. Ces derniers ont découvert les abeilles alors qu’ils vérifiaient si aucun liquide inflammable ne représentait de menace.

