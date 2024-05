Indonésie : au moins 11 morts, dont neuf lycéens, après une collision impliquant un car scolaire et plusieurs véhicules

Un grave accident impliquant un car scolaire et plusieurs véhicules, ainsi que trois motos, a causé la mort en Indonésie d’au moins 11 personnes, dont 9 lycéens. Les faits se sont produits entre les villes de Depok et Lembang, à l’ouest de l’île de Java.

Selon les autorités, un accident mortel, impliquant un car scolaire qui transportait des lycéens sur l’île de Java pour fêter leur remise de diplôme, en Indonésie, a entraîné le décès d’au moins 11 personnes, dont neuf jeunes.

Les faits se sont déroulés ce samedi aux alentours de 19h, heure locale (12h GMT) entre les villes de Depok et Lembang, dans l'ouest de l'île. Le bilan fait aussi état de 13 blessés graves et 40 blessés légers, a expliqué à l'AFP Jules Abraham Abast, porte-parole de la police de Java-Ouest.

D’après les éléments disponibles, le car scolaire, avec plus de 60 élèves et des enseignants à son bord, a soudainement dévié sur la gauche percutant une voiture et trois motos. «Parmi les passagers qui sont morts, neuf étaient des lycéens et un était professeur», a ajouté le porte-parole, précisant que le onzième mort était l'un des motocyclistes.

Un problème de frein ?

La police poursuit ses investigations sur les circonstances du drame. Un chef de la police locale, Undang Syarif Hidayat, a expliqué à la chaîne Kompas qu'il suspectait un dysfonctionnement des freins du car scolaire.

Les accidents meurtriers sont courants en Indonésie, où nombre de véhicules sont anciens et/ou mal entretenus et le code de la route régulièrement ignoré par les usagers.

Début avril, au moins 12 personnes ont été tuées dans une collision impliquant un autocar et deux voitures sur la même île de Java.