Indonésie : les images impressionnantes des inondations et des coulées de lave froide qui ont fait au moins 34 morts

Au moins 34 personnes sont mortes et 16 sont portées disparues après des inondations et des coulées de lave froide sur l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'Indonésie, a indiqué un porte-parole de l'agence de recherches et de secours de Sumatra. Les images du drame sont éloquentes.

Un nouveau drame. En Indonésie, des pluies diluviennes se sont abattues pendant plusieurs heures sur l'île de Sumatra, provoquant des crues subites et des coulées de lave froide provenant du mont Marapi, un volcan de l'île.

Berita Terkini Kamis 09MEI 2024‼️



Gunung Api Tabaru Kec. Ibu Utara Kab.Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara





Tahun 2024 jadi tahun yg menegangkan..Karna hampir setiap gunung merapi erupsi..tak hanya di Sulawesi Utara bahkan luar Sulawesi pun sama pic.twitter.com/gVPnJtE0ts — FPMKI (@InfoFPMKI) May 9, 2024

«En l'état de nos informations, 34 personnes ont péri : 16 à Agam et 18 à Tanah Datar. Au moins 18 personnes sont blessées. Nous sommes également toujours à la recherche de 16 autres personnes», a déclaré le porte-parole Ilham Wahab.

Banjir lahar dingin kembali terjang Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Minggu (12/5/2024) dini hari. Lahar dingin ini berasal dari puncak Gunung Marapi yang sedang erupsi.





Jumlah korban banjir saat ini 15 orang meninggal dunia. Petugas gabungan yang dikoordinasikan oleh BPBD… pic.twitter.com/cmgbuEdocV — inilahcom (@inilahdotcom) May 12, 2024

The death toll from the flash floods in three areas of West Sumatra on Saturday night has risen to 27 people as of Sunday at 14:30 WIB according to the Regional Disaster Management Agency (BPDP) pic.twitter.com/J5Cb3msv3Q — Volcaholic (@volcaholic1) May 12, 2024

Selon le chef de l'agence locale des secours de Padang, Abdul Malik, trois victimes supplémentaires ont été recensées, mais leur décès devait être confirmé par les autorités régionales.

Plusieurs mosquées et une école publique atteintes

Le porte-parole Ilham Wahab a ajouté que les autorités continuaient de recevoir dimanche des signalements de personnes disparues.

REZAN SOLEH / AFP

Dans le district de Tanah Datar, où résident environ 370.000 habitants, plusieurs mosquées et une école publique ont subi des dégâts et d'imposants rochers et des troncs d'arbres charriés par les eaux jonchent le sol.

Dans le district d'Agam, dont la population dépasse les 500.000 personnes, des dizaines de maisons et d'édifices publics ont subi des dégâts, a rapporté à l'AFP le chef de l'agence de gestion des catastrophes du district Budi Perwira Negara.

En mars, au moins 26 personnes ont été retrouvées mortes après des glissements de terrain et des inondations dans l'ouest de l'île de Sumatra. En 2022, quelque 24.000 habitants avaient été évacués et deux enfants avaient été tués dans des inondations à Sumatra, rendues plus dévastatrices par l'exploitation forestière, selon les défenseurs de l'environnement sur place.