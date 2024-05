«Le serpent» : qu’est-ce que cette chanson anti-migrants relayée par Donald Trump dans ses meetings ?

Ce samedi, Donald Trump était dans le New Jersey pour sa campagne dans le cadre de la présidentielle américaine. Le candidat républicain en a profité pour lire les paroles d’un titre controversé et a assimilé les migrants à un serpent.

Inflation, guerre en Ukraine, en Israël et à Gaza et immigration étaient au programme du dernier meeting de Donald Trump. Dans le cadre de sa campagne, l’ancien président américain était à Wildwood dans le New Jersey ce samedi. Dans sa nouvelle course à la Maison Blanche, ce dernier s’est exprimé devant des centaines de personnes, abordant différents sujets comme le pouvoir d’achat, les conflits géopolitiques et l’immigration.

“THESNAKE” pic.twitter.com/fFAyggvaVj — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 11, 2024

Afin d’illustrer son propos et de conclure son discours, Donal Trump a lu les paroles d’une chanson, qui selon lui, met en garde ses partisans contre les migrants. «C'est une chanson qui s'appelle 'Le serpent', elle parle de l'immigration illégale et à quel point ce que nous faisons actuellement est idiot», a déclaré le candidat républicain.

Le texte raconte l'histoire d'une femme qui croise le chemin d'un serpent frigorifié et à l'article de la mort. Après avoir été recueilli et choyé par son hôte, l’animal lui inflige une morsure qui entraîne son décès. «C'est l'histoire de notre pays», a ajouté Donald Trump.

Des paroles modifiées

Écrite par Oscar Brown, un militant des droits civiques afro-américain, le texte a été popularisé par le chanteur de soul Al Wilson en 1968. Il s’inspire d’une des fables d’Ésope, dont la morale explique que faire preuve de gentillesse peut conduire à une trahison.

Pour son allocution à Wildwood, Donald Trump a pris quelques libertés sur les premiers écrits, ajoutant des mots pour qualifier le serpent de «vicieux». Alors que cet adjectif n’apparaît qu’une seule fois dans la chanson, le candidat républicain l’utilise à quatre reprises.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien président américain illustre ses déclarations à l’aide de ce morceau. En effet, il s’en était déjà servi pour sa campagne en 2016.

Donald Trump avait fait de l’immigration une obsession lors de son mandat. Il avait par exemple promis de construire un immense mur le long de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis pour empêcher les migrants d'entrer sur le sol américain. Les travaux n’ont jamais abouti.