Portail numérique : tout savoir sur cette technologie qui relie New York et Dublin

Depuis le 8 mai, un portail numérique entre New York et Dublin a été installé. Il permet aux habitants des deux villes de se voir et d'interagir en temps réel.

On n'arrête pas le progrès. Les habitants de New York et de Dublin ont vu apparaître, depuis quelques jours, un portail numérique qui relie les deux villes. Il permet aux passants de se voir et d'interagir en direct.

Ce projet est une fusion de la technologie et de l'ingénierie qui vise à rapprocher les communautés du monde entier, rapporte LePetitJournal. À New York, le «portail» est installé sur la Flatiron South Public Plaza. À Dublin, c'est à O'Connell Street qu'il a pris place avec une vue sur l'emblématique bâtiment GPO (General Post Office).

UN PORTAIL QUI PÈSE 3,5 TONNES

Le portail a été conçu et mis au point par l’entrepreneur-visionnaire lituanien Benediktas Gylys et la technologie logicielle sous-jacente provient de Video Window, une société britannique qui a développé des logiciels et du matériel de visioconférence. Ce portail pèse 3,5 tonnes et affiche une forme circulaire au centre de laquelle un écran géant est placé.

Ce portail a posé de vrais défis technologiques, que ce soit pour maintenir en permanence une connexion à très haut débit, ou pour garantir une sécurité optimale afin que les écrans ne soient pas piratés.

des premières dérives constatées

Installés depuis le 8 mai, ces deux portails ont déjà suscité des polémiques. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre une personne en direct de Dublin qui a profité du portail pour mettre son téléphone devant la caméra et afficher une photo de l'attentat du World Trade Center, qui a touché la «Big Apple» le 11 septembre 2001. Des dérives qui posent la question de la place de ces portails que n'importe qui peut approcher sans aucune sécurité.

that New York - Ireland portal is HELL pic.twitter.com/2SKINnRafe — FearBuck (@FearedBuck) May 11, 2024

La connexion entre New York et Dublin sera en place jusqu'à l'automne. Des événements spéciaux incluant des performances culturelles au portail de chaque ville seront organisés dans les prochaines semaines.