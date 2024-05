Un billet d'entrée à 5 euros pour visiter Venise : la Corse peut-elle suivre ce modèle ?

Payer une entrée pour visiter une ville chargée d'histoire, Venise l'a fait. Depuis le 25 avril, pour freiner la fréquentation de la cité des Doges, les touristes qui ne viennent qu’une journée dans la ville, devront débourser cinq euros pour obtenir un QR code. La Corse pourrait-elle s’en inspirer ?

La Corse peut-elle imiter Venise ? Depuis ce jeudi 25 avril, les touristes à la journée souhaitant se rendre à la cité des Doges, en Italie, doivent présenter un ticket d’entrée. Ce nouveau sésame, qui prend la forme d'un QR code acquis en ligne au tarif unique de cinq euros, doit être présenté aux principaux points d'entrée de la Sérénissime.

En dépit de son tarif modique et de l'absence d'un plafond du nombre de visiteurs, Venise espère dissuader certains touristes de venir encombrer ses étroites ruelles et ponts enjambant les canaux les jours de plus grande affluence. En Corse, malgré plusieurs annonces, aucun quota ni taxe ne sont entrés en vigueur.

Des bateliers mènent des actions d’informations

«Nous avons aménagé des sites naturels et nous avons pris des mesures pour réguler la fréquentation sur ces sites. Mais concernant les quotas ou les taxes, notre statut ne nous permet pas d’instaurer ce genre de choses actuellement. Mais dans le cadre du processus d’autonomie, qui est en train de se discuter et qui aboutira, je l’espère, nous pourrons avoir le moyen de légiférer en ce sens», a rapporté Angèle Bastiani, présidente de l’agence de tourisme de la Corse.

En l’absence de mesure imposée, les élus insulaires peuvent compter sur certains professionnels du tourisme, conscients de l’importance de ces enjeux environnementaux. Dans la réserve de Scandola, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, des bateliers mènent des actions d’informations et de sensibilisations depuis plus de 30 ans.

«Nous sommes pour le fait que la réserve de Scandola soit préservée. On essaye d’avoir une approche pédagogique avec les clients. C’est important pour nous», a rapporté Florent Rocca Serra, batelier chez «Tra Mare e Monti» à Calvi.

Malheureusement, pour les habitants de l’île de Beauté, il faudra encore beaucoup de concertations entre politiques, scientifiques et socio-professionnelles pour trouver la voie d’un tourisme durable en Corse.