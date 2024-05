Etats-Unis : une femme condamnée à la perpétuité pour avoir tué et démembré un rendez-vous Tinder

La Cour suprême de l’Etat du Nebraska aux Etats-Unis a confirmé la condamnation à perpétuité d’une femme pour le meurtre et le démembrement de l’un de ses rendez-vous Tinder.

Un meurtre odieux. La Cour suprême de l’Etat du Nebraska (Etats-Unis) a confirmé ce vendredi la peine de Bailey Boswell à la prison à perpétuité. La jeune femme a été reconnue coupable du meurtre et du démembrement de Sydney Loofe, 24 ans, en 2017. Elle l’avait rencontré sur l’application de rencontre Tinder.

