Deux hommes devant la justice après avoir abattu l'arbre Sycamore Gap, le plus célèbre du Royaume-Uni

Environ huit mois après avoir abattu l’arbre le plus photographié d’Angleterre, les deux suspects Daniel Graham, 38 ans, et Adam Carruthers, 31 ans seront auditionnés au tribunal ce mercredi 15 mai.

Inculpés pour avoir coupé le Sycamore Gap, l’un des arbres les plus célèbres du Royaume-Uni, Daniel Graham, 38 ans et Adam Carruthers, 31 ans, seront présentés à un magistrat selon les autorités.

Une audience qui intervient environ huit mois après l’abattage de l’arbre deux fois centenaire. Le 28 septembre dernier, les Britanniques apprenait avec une certaine tristesse que le Sycamore Gap avait été tronçonné à sa base.

Situé dans le parc national du Northumberland, il se dressait au pied de deux collines et côtoyait le mur d’Hadrien. Site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, l’érable avait été élu «arbre de l’année» en 2016. Il avait été rendu célèbre en 1991 grâce à son apparition dans le film avec Kevin Cosner, Robin des Bois, prince des voleurs.

Un morceau exposé au musée

Selon le Guardian, une grande partie des restes du Sycamore Gap sera exposée au musée.

Le parc national du Northumberland a annoncé sa décision après avoir reçu 2.000 messages venus du monde entier exprimant leur tristesse.

Le député conservateur de Hexham, Guy Opperman, s’était dit «dévasté» en apprenant la destruction de l’arbre qu’il décrivait comme étant «un symbole». À l’époque des faits, la police de Northumbrie, en charge de l'enquête, avait assuré sa détermination «à trouver les responsables et à les traduire en justice». Daniel Graham et Adam Carruthers, les deux inculpés, devront donc expliquer et répondre de leur geste.