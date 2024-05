«Il paraît que tu es libre le mercredi» : Joe Biden veut débattre avec Donald Trump avant la présidentielle américaine

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Joe Biden a invité son concurrent républicain à deux joutes verbales. De son côté, Donald Trump a relevé le défi.

«Il paraît que tu es libre le mercredi». Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mercredi 15 mai, Joe Biden a invité Donald Trump à débattre en amont de l’élection présidentielle prévue en novembre prochain.

«Donald Trump a perdu deux débats face à moi en 2020. Aujourd’hui, il dit qu’il veut débattre contre moi à nouveau», a d’abord déclaré le président américain assurant être déterminé à remettre son titre en jeu. «Donc prenons date, Donald. J’ai entendu dire que tu étais libre le mercredi», a ensuite ironisé le chef d’Etat américain en référence au procès pénal hebdomadaire qui oppose son concurrent à Stormy Daniels.

Éviter le débat traditionnel

Selon le Washington Post, Joe Biden a également refusé de participer au débat traditionnel organisé par la Commission sur les débats présidentiels. Ces échanges «devraient être menés dans l'intérêt des électeurs américains (...) et non pas comme un divertissement pour un public composé de partisans et de donateurs bruyants», a écrit Jen O’Malley Dillon, la directrice de campagne du président dans une lettre adressée à l’entité.

Les équipes de ce dernier ont également demandé à ce que la diffusion de la joute verbale soit uniquement retransmise par CNN, ABC News, Telemundo ou CBS News, les chaînes ayant relayé le débat des primaires Républicaines en 2016 et celui des Démocrates en 2020.

De son côté, Donald Trump s’est dit «prêt et décidé à débattre contre «Joe l’escroc» aux deux dates proposées en juin et en septembre» sur son réseau Truth Social. «C’est parti pour la bagarre !!!», a conclu l’ancien chef d’Etat américain.