Qui est «Scorpion», l’un des plus gros passeurs de migrants vers l'Europe arrêté en Irak ?

Les forces de sécurité de la région semi-autonome du Kurdistan ont annoncé dans un communiqué diffusé lundi 13 mai, l'arrestation en Irak de l'un des plus célèbres passeurs de migrants à destination de l'Europe, «Scorpion», grâce à un article de la BBC.

L’un des plus gros passeurs de migrants derrière les barreaux. Accusé par certains pays européens de faire entrer clandestinement des personnes sur leur territoire, le Kurde Barzan Kamal Majeed, surnommé le «Scorpion», a été arrêté en Irak dimanche dernier par les forces de sécurité de la région semi-autonome du Kurdistan.

«Suite à l'ouverture d'une enquête, les forces de l'Assayech, sur la base d'un échange d'informations et à la demande d'Interpol et conformément à une décision du juge, un grand trafiquant d'êtres humains et passeur a été arrêté», ont déclaré les forces de sécurité de la région semi-autonome du Kurdistan dans un communiqué publié ce lundi.

Crime boss Scorpion, who smuggled thousands of migrants across the English Channel, arrested in Iraq after BBC tracks him down https://t.co/wHvnH1gPAm — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 13, 2024

«C'est à 7h ce matin que l'arrestation a eu lieu devant son domicile, ils l'ont arrêté dès qu'il est sorti de chez lui et l'ont interpellé sans problème majeur», a déclaré le responsable. «Nous examinons à présent les charges qui pèsent contre lui ici avant tout, puis nous discuterons avec la police et les procureurs européens qui souhaitent l'interroger et s'occuper de lui», a-t-il poursuivi.

Reconnu coupable de 121 chefs d'accusation

La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a également confirmé son arrestation, trois jours après que la BBC l'a interviewé pour un article. «Nous sommes reconnaissants envers la BBC d'avoir mis en lumière son cas et nous restons déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour démanteler les réseaux criminels impliqués dans le trafic d'êtres humains vers le Royaume-Uni, où qu'ils opèrent», a déclaré la NCA dans un communiqué.

Et pour cause, entre 2016 et 2021, «Scorpion» et son gang auraient contrôlé une grande partie du trafic de migrants entre l'Europe et le Royaume-Uni. Barzan Kamal Majeed avait notamment déclaré auprès de la BBC avoir fait passer «peut-être un millier, peut-être 10.000 (migrants, ndlr)», targuant qu'il ne «sait pas, je n'ai pas compté».

Une opération policière internationale de deux ans a abouti à la condamnation de 26 membres du gang par des tribunaux britanniques, français et belges. Mais «Scorpion» lui-même s'était soustrait à l'arrestation et avait pris la fuite. En son absence, il a été jugé par un tribunal belge et reconnu coupable de 121 chefs d'accusation pour trafic d'êtres humains. En octobre 2022, il avait été condamné à 10 ans de prison et à une amende de 968.000 euros.