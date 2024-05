Robert Fico blessé par balles : «un choc», les réactions pleuvent après l'attaque ayant visé le Premier ministre slovaque

Le Premier ministre slovaque, Robert Fico s’est fait tirer dessus ce mercredi 15 mai à Handlova. Son pronostic vital est engagé et le présumé auteur des faits a été interpellé. La communauté internationale se dit sous le choc.

Un pays meurtri. Dans l’après-midi de ce mercredi 15 mai, le chef du gouvernement slovaque, Robert Fico a été victime d’une attaque. Un individu, muni d’une arme à feu, a tiré sur le Premier ministre à sa sortie d’une réunion gouvernementale dans la ville de Handlova, située dans le centre du pays. Le présumé auteur des faits, a été appréhendé par les forces de l'ordre slovaque.

Le pronostic vital de Robert Fico est toujours actuellement engagé. Depuis l’annonce de cette attaque, de nombreuses personnalités politiques se sont insurgés de l'attaque, tout en apportant leur soutien à l'homme politique, à sa famille et à son pays.

La Présidente slovaque a été la première à réagir. Elle s’est dit : «totalement choquée par l’attentat brutal» commis à l’encontre de son bras droit.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.





I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 15, 2024

« Je suis totalement choqué par l'attentat brutal perpétré aujourd'hui contre le Premier ministre slovaque Robert Fico, que je condamne avec la plus grande fermeté. Je lui souhaite beaucoup de force dans ce moment critique et un prompt rétablissement. Mes pensées vont également à sa famille et à ses proches ».

Le président Emmanuel Macron a également rapidement réagi sur X en se disant «choqué», tout en «condamnant fermement cette attaque».

Choqué par les tirs qui ont frappé le Premier ministre slovaque Robert Fico. Je condamne fermement cette attaque. Mes pensées et ma solidarité vont vers lui, sa famille et le peuple slovaque. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2024

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltberg a, aussi, exprimé son soutien, sur X (anciennement Twitter), au Premier ministre toujours entre la vie et la mort : «Je lui souhaite la force d’un rétablissement rapide».

Shocked and appalled by the shooting of Prime Minister Robert Fico. I wish him strength for a speedy recovery. My thoughts are with Robert Fico, his loved ones, and the people of Slovakia. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 15, 2024

«Je suis choqué et consterné par l’attaque du Premier ministre Robert Fico. Je lui souhaite la force d’un rétablissement rapide. Mes pensées vont à Robert Fico, à ses proches et au peuple slovaque»

De son côté, le chef du gouvernement allemand, Olaf s’est dit «profondément choqué par la nouvelle de l’attaque», il l’a qualifié de «lâche» avant de partager ses pensées au Slovaque.

I am deeply shocked by the news of the cowardly attack on Slovakian Prime Minister Fico. Violence must not be existant in European politics. In these hours, my thoughts are with Robert Fico, his family and the citizens of Slovakia. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 15, 2024

«Je suis profondément choqué par la nouvelle de la lâche agression dont a été victime le Premier ministre slovaque Fico. La violence ne doit pas exister dans la politique européenne. En ces heures, mes pensées vont à Robert Fico, à sa famille et aux citoyens slovaques».

Son homologue hongrois, Viktor Orban condamne l’attentat et l’a qualifié «d’odieux». Il a, par ailleurs, souhaité «un rétablissement rapide» à son «ami».

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

«J'ai été profondément choqué par l'attentat odieux perpétré contre mon ami, le Premier ministre Robert Fico. Nous prions pour sa santé et son rétablissement rapide ! Que Dieu le bénisse, lui et son pays !».

De même, Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement italien a dénoncé la lâcheté de l’acte : «C’est avec un profond choc que j’ai appris la nouvelle du lâche attentat».

Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al Primo Ministro slovacco Robert Fico.



Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco.



Anche a nome del Governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 15, 2024

«C'est avec un profond choc que j'ai appris la nouvelle du lâche attentat dont a été victime le Premier ministre slovaque Robert Fico. Toutes mes pensées vont à lui, à sa famille et à mon ami le peuple slovaque. Au nom du gouvernement italien, je souhaite également exprimer la condamnation la plus ferme de toutes les formes de violence et d'attaques contre les principes cardinaux de la démocratie et de la liberté».