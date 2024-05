Ghost Shark et Manta Ray : quels sont ses drones marins dévoilés par l’Australie et les Etats-Unis ?

L'ère des drones des mers va pouvoir commencer. Le Ghost Shark australien et la Manta Ray américaine ont récemment donné satisfaction lors de leurs essais. Mais que sont ces nouveaux monstres marins, bardés de technologies ?

L'un comme l'autre ont une apparence futuriste. Les dernières armes navales américaine et australienne font beaucoup parler. Il s'agit de drones sous-marins. Tout comme leur modèle aérien, ils permettent de voyager à distance, sans présence humaine à leur bord. Dans les deux cas, l'objectif est de protéger les eaux du Pacifique. Et ces derniers jours, ce sont les modèles Ghost Shark et Manta Ray qui ont été dévoilés aux curieux.

Précisons qu'Américains, Australiens et Britanniques ont signé un pacte trilatéral (Aukus) en 2021, notamment pour prémunir une attaque chinoise dans les eaux du Pacifique.

Les Américains ont pu assembler facilement leur drone (transporté via 5 conteneurs) et l'ont testé directement en mer, au large de la Californie. L'occasion de produire quelques images impressionnantes.

Des essais concluants

Dans les deux camps, on se félicite de tests réussis. Pour la Manta Ray - le dernier joyau américain -, Kyle Woerner, responsable du programme au Darpa, a déclaré : «Nos tests réussis et à grande échelle valident l'état de préparation du véhicule à passer aux opérations du monde réel».

©Rodney Braithwaite/Australian Government Defence

Le ministre de la défense australien a lui commenté la présentation de Ghost Shark avec enthousiasme : «Ce projet a débuté en 2022. Le prototype vient d'être livré. Un an en avance et en respectant notre budget.»

Des machines perfectibles

Comme les premières versions de drones aériens dans les années 1990, ces machines sont encore largement perfectibles. Dans le camp australien, les 121 ingérieurs réunis sur le chantier hésitent quant à la taille finale de l'appareil. Plus petit, l'appareil est plus difficile à détecter mais plus grand, il s'avère moins fragile et contient davantage d'espace pour stocker les munitions et les ordinateurs à bord.

Chez les Américains, d'autres questions apparaissent. Pour eux, la question majeure est celle de l'autonomie du drone, que l'on veut pouvoir diriger à distance le plus longtemps possible sans assistance humaine. Ils cherchent donc à optimiser la charge, le pilotage et la maintenance du drone nautique. Une idée semble tenir la corde pour la recharge : lui permettre de se charger grâce à l'énergie solaire ou celle des courants marins. La Darpa collabore déjà avec la marine américaine sur une version améliorée.