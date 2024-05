Guerre en Ukraine : "la belette sauvage", quelle est cette technique de l’armée ukrainienne pour repérer les radars ennemis ?

Inspirés par la guerre du Vietnam, les pilotes ukrainiens se sont réapproprié une technique de combat périlleuse mais efficace. Son nom ? La «belette sauvage».

Face à la puissance des défenses aériennes russes, les pilotes ukrainiens ont recours à une technique audacieuse inspirée de la guerre du Vietnam : la «belette sauvage».

Cette manœuvre périlleuse consiste à voler à basse altitude au-dessus des zones où se trouvent des radars ennemis, les forçant à s'activer et à révéler leur position.

Les pilotes ukrainiens peuvent alors tirer des missiles antiradars américains AGM-88 HARM pour détruire ces radars avant qu'ils ne puissent détecter leurs avions.

Ces missiles, fabriqués aux États-Unis et livrés à l'Ukraine depuis la mi-2022, offrent une combinaison redoutable de vitesse et de précision. Avec une vitesse maximale proche de Mach 3 (trois fois la vitesse du son) et une portée pouvant atteindre 150 kilomètres.

Plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux par des observateurs du conflit et des spécialistes du renseignement montrent des chasseurs ukrainiens employant cette tactique. On y voit notamment un avion Su-27 de l'armée de l'air ukrainienne volant à ras du sol avant de tirer un missile AGM-88 HARM.

New footage showing an early Ukrainian SEAD mission using US-supplied and integrated AGM-88 HARMs.





UkrAF Su-27 Flankers would fly at near treetop level behind the front before launching off their HARMs.





(Summer ‘22) pic.twitter.com/IOeu7hzUxW

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 8, 2024