Présidentielle américaine 2024 : ces trois pays sont soupçonnés de vouloir influencer l'élection

Le renseignement américain est sur le qui-vive. Alors que l’élection présidentielle américaine approche à grands pas – elle aura lieu en novembre prochain -, plusieurs pays tenteraient d’influencer le scrutin.

«Un nombre grandissant d’acteurs étrangers, dont des organismes non-étatiques cherchent à influencer l’élection», a déclaré la directrice du renseignement Avril Haines lors d’une audition au Sénat.

L’élection présidentielle opposera une nouvelle fois Joe Biden à Donald Trump dans un climat particulier. Et les campagnes de désinformations, notamment à coups de «deepfake» notamment, se multiplient.

La directrice du renseignement s’inquiète fortement des avancées en matière d’intelligence artificielle (IA). La production de contenus à caractère politique est de plus en plus fréquente et à échelle grandissante. La barrière de la langue est par exemple franchie sans problème.

La Russie, la Chine et l’Iran dans le viseur

Les relations des Etats-Unis avec la Russie, l’Iran et la Chine restent tendues. Sans grande surprise, ce sont ces trois pays qui sont visés par les accusations du renseignement américain.

La «Russie continue de constituer la menace étrangère la plus active pour les élections américaines», appuie Avril Haines. Elle ajoute que «ces acteurs étatiques font de plus en plus appel à des entreprises privées pour mener des campagnes d’influence. Ce qui rend plus difficile la recherche de commanditaires».

Mark Wamer, le président de la commission du Sénat, partage l’inquiétude du renseignement. Il a avoué avoir «peur que l’incapacité du Congrès à mettre en place des garde-fous, au cours des huit dernières années, ne pose problème». Autrement dit, les Etats-Unis ne se sont pas suffisamment protégés des cyberattaques et risquent aujourd’hui d’en payer le prix fort.

Dans le cas de la Russie, il s’agit pour Vladimir Poutine de fragiliser les Etats-Unis pour limiter leur influence sur le conflit en Ukraine : «Poutine a clairement compris qu’influencer l’opinion publique et les élections aux Etats-Unis est un moyen peu onéreux de saper le soutien américain et occidental à l’Ukraine», a déclaré le président de la commission du Sénat.