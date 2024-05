Royaume-Uni : l'identité de genre ne doit pas être enseignée à l'école, selon le gouvernement

Le gouvernement britannique conservateur a annoncé, ce jeudi 16 mai, son intention de limiter l'enseignement de l'éducation sexuelle et de l'identité de genre dans les écoles.

«Les écoles ne doivent pas enseigner le concept d'identité de genre», a écrit le gouvernement conservateur britannique dans un communiqué, ce jeudi 16 mai, compte tenu des diverses théories et désaccords sur le sujet.

Selon ses défenseurs, l’identité de genre est la conviction intime et personnelle de se sentir «homme», «femme», ni l’un ni l’autre ou les deux à la fois.

Le gouvernement veut «s'assurer que les enfants n'apprennent pas de choses trop complexes ou trop sensibles pour être comprises à l'école primaire», a expliqué le ministère britannique de l'Education.

C'est pour cette raison que l'éducation sexuelle «ne sera pas enseignée» avant l'âge de 9 ans, puis elle pourra l’être mais seulement «d’un point de vue purement scientifique».

Toutefois, le gouvernement maintient les cours sur l'orientation sexuelle au collège, tout en soulignant l'importance d'une «approche prudente dans l'enseignement de ce sujet sensible» en prenant garde à «ne pas présenter des opinions contestées comme des faits».

un sujet jusqu'ici de plus en plus présent dans les écoles

Pour rappel, la matière était devenue obligatoire dans toutes les écoles d'Angleterre pour les élèves âgés de 5 à 16 ans depuis 2020. Ce programme national couvrait un large éventail de sujets, notamment la puberté, les relations sexuelles, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles (MST).

Ces dernières années, l'identité de genre est devenue un sujet de plus en plus présent dans les écoles britanniques, incluant entre autres la création de toilettes et de vestiaires neutres en termes de genre, l'autorisation pour les élèves de choisir un prénom qui diffère de leur sexe biologique, et des cours de sensibilisation encadrés sur la thématique.

«Horrifié» par certains documents ayant pu être présentés aux enfants, le Premier ministre Rishi Sunak souhaite rassurer les parents pour qu'ils soient «convaincus que lorsqu’ils envoient leurs enfants à l’école, ceux-ci sont en sécurité et ne sont pas exposés à des contenus dérangeants qui ne sont pas adaptés à leur âge».