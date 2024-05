Slovaquie : qui est Juraj Chintula, l'homme suspecté d'avoir tiré sur le Premier ministre Robert Fico ?

La personne détenue et suspectée d'avoir tiré sur le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a été identifiée par les médias locaux. Il s’agirait de Juraj Chintula, un écrivain slovaque de 71 ans, habitant la ville de Levice et marqué politiquement à gauche.

«Viens ici, Robo !». C’est la dernière phrase qu’aurait prononcé l’agresseur, ce mercredi 15 mai, avant de tirer à quatre reprises sur le Premier ministre slovaque Robert Fico à l'issue d'une réunion du gouvernement slovaque dans un centre culturel de la ville d’Handlova. Le chef du gouvernement, grièvement blessé notamment à l’abdomen et à la tête, a été hospitalisé en urgence. Le tireur présumé a été interpellé sur les lieux de la violente agression.

Un écrivain local politisé

Selon des médias locaux, le tireur est un certain Juraj Chintula, un écrivain slovaque de 71 ans, fondateur d'un club littéraire dans la ville de Levice. La presse ajoute qu'il est l'auteur de plusieurs recueils de poésie et qu'il est membre de l'association officielle des écrivains slovaques. Toujours selon les médias locaux, le suspect serait sympathisant du parti d'opposition «Slovaquie progressiste». Mais cette affirmation a été contestée par le dirigeant du parti. «Nous nions sans équivoque qu'il soit membre de notre mouvement. Nous condamnons fermement son acte odieux», a expliqué Michal Simecka, cité par le quotidien slovaque Hospodarske Noviny.

En 2016, le suspect avait créé un mouvement politique «Hnutie proti nasiliu». Ce qui signifie paradoxalement «Mouvement contre la violence» en slovaque. Il entretenait par ailleurs un blog sur lequel il écrivait des chroniques politiques de gauche où il visait régulièrement le gouvernement de Robert Fico. «Après tout, il n'est pas possible que 4% de riches déviants manipulent l'ensemble de la masse et ils le permettent sans rien faire. C'est immoral et anormal ! On dit que les gens honnêtes ne font pas de politique», écrivait-il ainsi. «Que fait contre cela l'État, le parti qui porte le nom de social ? Rien ! L'État ne résout pas la mendicité par la loi», pouvait-on également lire.

Le suspect fait ici référence au parti «SMER - social-démocratie» présidé par le premier ministre Robert Fico. À l’origine social-démocrate lors de sa création en 1999, cette formation politique a évolué vers la droite de l’échiquier politique slovaque, pour devenir finalement un parti de droite nationale, marqué par ses positions conservatrices et pro-russes, et régulièrement accusé d’être «populiste». Avant son retour au pouvoir en 2023, Robert Fico avait déjà été deux fois premier ministre, de 2006 à 2010 puis de 2012 à 2018.

Aucun mobile identifié

À ce stade de l’enquête, les autorités n’ont pas confirmé les motivations de l’agresseur. Mais dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et citée par l’ancien quotidien slovaque communiste Pravda, l’écrivain affirme qu’il n’est «pas d'accord avec la politique du gouvernement» et se plaint d’une «attaque» d’une radio locale, ainsi que d’un «licenciement» d’un juge et ancien président du Conseil de la magistrature slovaque. Il s'agit là d'une référence directe à la politique menée par le gouvernement de Robert Fico contre l’institution judiciaire, sur fond de soupçons de corruption du dirigeant slovaque.

Interrogé par le média slovaque Aktuality, le fils de Juraj Chintula a réagi à l’attaque contre le premier ministre. «Je n'ai absolument aucune idée des intentions de mon père, de ce qu'il a prévu, ni de la raison pour laquelle c'est arrivé», a-t-il déclaré. Interrogé sur les liens de son père avec le Premier ministre, il a répondu : «Je vais vous le dire, il n'a pas voté pour lui. C'est tout ce que je peux en dire». «Oui, il avait légalement une arme en sa possession, car il travaillait comme chauffeur à la retraite. Mais il ne s'est jamais exprimé ainsi, parfois il peut commenter quel gouvernement il n'aime pas, mais c'est un choc», a-t-il conclu.