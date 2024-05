Visite de Vladimir Poutine en Chine : le président russe se dit «reconnaissant» envers Pékin pour ses «initiatives» de paix en Ukraine

Actuellement en visite d’État en Chine pour son premier déplacement depuis sa réélection en mars dernier, Vladimir Poutine a tenu à souligner ce jeudi 16 mai, sa «reconnaissance» envers Pékin pour ses actions favorables à la paix en Ukraine.

«Nous sommes reconnaissants envers nos amis et collègues chinois pour les initiatives qu’ils mettent en avant afin de résoudre ce problème», a déclaré Vladimir Poutine lors d'un point presse à Pékin, au côté du président chinois, Xi Jinping. Le président russe a ainsi relevé les efforts de paix entamés par la Chine concernant le conflit en Ukraine.

Pékin n’a, en effet, jamais condamné la Russie pour ses actions menées sur l’Ukraine depuis le début de son invasion en février 2022 et a appelé au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays, tout en exhortant à prendre en considération les préoccupations de son allié russe.

Des déclarations faites alors que les pays occidentaux attendent fermement que Pékin use de son influence pour pousser la Russie à cesser le conflit, que Moscou a présenté comme une guerre avec l’Occident. En réponse, la Russie a, à nouveau, assuré qu’un accord pourrait être envisagé si l’Ukraine acceptait de céder les cinq régions revendiquées par Moscou.

Une coopération économique saluée

Au cours de ses prises de paroles, Vladimir Poutine a soutenu l’idée que toute alliance, qu’elle soit militaire et politique, avec Moscou et Pékin n’était pas envisagée. «Nous pensons qu’il est très nuisible et contre-productif de créer de telles alliances», a dénoncé le président russe.

Ce dernier a, par ailleurs, salué la coopération économique «renforcée» entre Moscou et Pékin, qui constitue une «priorité» à ses yeux. Toutefois, certaines entreprises russes ont dû faire face à des problèmes ces derniers mois, pour effectuer des virements vers des banques chinoises, craignant des sanctions secondaires de la part des États-Unis.

Sans évoquer ce problème, le président russe a tout de même indiqué vouloir «renforcer les contacts» entre la Russie et la Chine dans le cadre des transactions bancaires.