Vladimir Poutine de retour en Chine ce jeudi : pourquoi le président russe est-il en quête d’un appui international de poids ?

Pour son premier déplacement depuis sa réélection en mars, Vladimir Poutine est attendu en Chine dès ce 16 mai. Le chef d'Etat espère ainsi pouvoir renforcer ses liens avec Pékin dont il souhaite un soutien accru dans son effort de guerre en Ukraine.

Un autre déplacement en moins de sept mois. Jeudi 16 et vendredi 17 mai, Vladimir Poutine se rendra en Chine pour une visite officielle. Il s’agira du premier déplacement du président russe depuis sa réélection en mars dernier.

Depuis l’invasion de la Russie en Ukraine il y a plus de deux ans, les liens commerciaux, militaires et diplomatiques entre Pékin et Moscou se sont resserrés. En effet, après avoir essuyé de multiples sanctions économiques de la part de l’Occident, Vladimir Poutine n’a eu d’autres choix que de se tourner vers un autre allié.

Depuis l’offensive en Ukraine, le volume des échanges entre les deux pays a augmenté de 30% en 2022, de 26% en 2023. La Chine profite par exemple d’importation de gaz et de pétrole bon marché.

Ainsi, avec cette nouvelle visite à Xi Jinping, Vladimir Poutine espère s’assurer un renfort du soutien de «son cher ami» dans son effort de guerre en Ukraine et sur le plan économique. D’après les Etats-Unis, la Chine livrerait «des images de reconnaissance à la Russie pour sa guerre contre l'Ukraine» ainsi que du matériel militaire.

Xi Jinping en Europe

«Au cours de cette visite, les présidents Xi et Poutine échangeront leurs points de vue, sur les relations bilatérales, la coopération dans divers domaines, avec en toile de fond le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie», a déclaré Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le chef d’Etat chinois recevra son homologue russe alors qu’il rentre d’une visite officielle en Europe pendant laquelle il s’est rendu en France, en Serbie et en Hongrie. Si ce déplacement pouvait donner une impression de fragilisation des rapports avec Valdimir Poutine, ce voyage permettait davantage à Xi Jinping d'asseoir la puissance économique et géopolitique chinoise comme l’a souligné Le Monde.

En effet, le quotidien a rappelé qu’en allant à la rencontre du président serbe, Aleksandar Vucic et du premier ministre hongrois, Viktor Orban - deux interlocuteurs que l'Union européenne peine à appréhender -, les ambitions de Pékin s’inscrivent là où l’Europe se divise, Xi Jinping n’hésitant pas à se tourner vers des dirigeants souhaitant des investissements chinois.

Dans le camp occidental, le partenariat économique étroit entre la Chine et la Russie inquiète. Les Etats-Unis menacent ainsi de sanctionner les banques et les entreprises étrangères qui collaborent avec Moscou.