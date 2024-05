Golf : le numéro 1 mondial arrêté par la police après un refus d'obtempérer

Le joueur de golf et numéro 1 mondial, Scott Scheffler, a été arrêté ce vendredi 17 mai par la police américaine alors qu’il se rendait au PGA Championship. Celui-ci aurait tenté de contourner un contrôle de police.

Scott Scheffler, dit Scottie Scheffler, numéro 1 mondial de golf, a été arrêté par la police américaine ce vendredi 17 mai à la suite d’un refus d’obtempérer. Il aurait volontairement détourné un contrôle sur la route. L'athlète prenait la direction de Louisville au moment des faits, où il devait disputer le deuxième tour du PGA Championship sur le parcours de Valhalla.

Un journaliste présent sur place, Jeff Darlington, a filmé la scène qu’il s'est ensuite empressé de partager sur son compte X. Les images font depuis le tour de l’application. Scheffler y apparaît les mains dans le dos, menottées, avant d'être emmené vers une voiture de police.

Here is video that I took of Scheffler being arrested: https://t.co/8UPZKvPCCf pic.twitter.com/9Tbp2tyrJh

