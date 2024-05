Houston : les images d’apocalypse de la «tempête exceptionnelle» qui a frappé la 4e ville des Etats-Unis (vidéos)

Quatre personnes sont mortes jeudi à Houston, la quatrième ville la plus peuplée des Etats-Unis, lors d'une «tempête exceptionnelle» qui a causé d'importants dégâts matériels, des pannes de courant massives et des chutes d'arbres. Sur X, des vidéos attestent de l'ampleur de la catastrophe.

I swear I was in a tornado . Houston wtf was that bro.? #houston pic.twitter.com/ILAgT5mWuE

A massive amount of damage in the middle of downtown #houston following this evenings storms. pic.twitter.com/73dNUhOouF

— Jiovanni Lieggi (@lieggiji) May 17, 2024