Incendies : le Canada se prépare à un nouvel été difficile  

Comme en 2023, les incendies risquent de faire beaucoup de dégâts en 2024 au Canada. Les premiers hectares de forêts ont brûlé, et le pays se prépare à faire face.

Le Canada en proie aux flammes. De violents incendies près de la ville pétrolière de Fort McMurray (Alberta) ont déjà brûlé près de 21.000 hectares de forêt. Des milliers de personnes ont déjà été évacuées, en ce mois de mai marqué par la sécheresse.

Plusieurs villes de Colombie-Britannique et d'Alberta sont en alerte face aux violents incendies qui menacent de tout ravager.

Wildfire season has arrived in full force in Canada, prompting evacuation orders and alerts in several towns in British Columbia and Alberta due to the danger of uncontrolled blazes.@esa's World Fire Atlas is using@CopernicusEU #Sentinel3 radiometer to measure thermal infrared… pic.twitter.com/H6SCtTWRNi

— ESA Earth Observation (@ESA_EO) May 17, 2024