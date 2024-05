Voici les 5 plus grands gratte-ciels du monde en 2024

Dans un monde de plus en plus densément peuplé, les grandes villes ne cessent de gagner en hauteur et verticalité. Une course effrenée qui ne cesse de surprendre. Voici les 5 tours les plus hautes du monde.

Ping an finance center, 599 mètres (chine)

© Pixabay

Construite entre 2010 et 2017 à Shenzhen (Chine), cette tour érigée par la compagnie d'assurance chinoise Ping An Insurance devait initialement atteindre les 600 mètres grâce à une antenne à son sommet. Finalement, à cause de la proximité de l'aéroport de la ville, la construction n'a pas pu gagner ce dernier mètre.

makkah royal clock tower, 601 mètres (arabie saoudite)

©ishan @seefromthesky/UNSPLASH

Pas la plus haute tour, mais sans doute l'une des plus impressionnantes. Développée par l'Etat saoudien lui-même, elle permet d'abriter la plus haute et la plus grande horloge du monde : 43 mètres sur 43, le tout perché à 450 mètres du sol. Un projet fou (2002-2012) qui a coûté quelque 13,8 milliards d'euros.

shanghai tower, 632 mètres (chine)

© Pixabay

Inaugurée en 2015, cette tour se veut le symbole d'une Chine dynamique et portée sur le futur. En témoignent le parc public et les 9 jardins intérieurs situés au sein du bâtiment principal (avec une hauteur d'au moins 10 mètres, à chaque fois).

merdeka 118, 679 mètres (malaisie)

De droite à gauche : Merdeka 118, Kuala Lumpur Tower, Tours Petronas. © Pixabay

La petite dernière. Terminée en 2022, cette tour domine la sky line de Kuala Lumpur (Malaisie) qui se targuait déjà par le passé de posséder les deux plus hautes tours du monde (les tours Petronas, qui l'ont été entre 1998 et 2004, à 452 mètres). Tout comme leur prédécesseur, Merdeka 118 a largement été critiqué pour son coût (1,15 milliards d'euros) dans un pays qui souffre de la pauvreté et d'infrastructures déficiantes.

burj khalifa, 828 mètres (emirats arabes unis)

© Pixabay

Au jeu de la folie des grandeurs, Dubaï domine. En seulement cinq ans, la ville émirati a dressé la plus grande tour du monde, et de loin. Près de deux cent mètres au dessus de son dauphin au classement, ce chef d'œuvre trône au centre de la ville nouvelle de Dubaï et de ses centres commerciaux. Seul bémol : il est impossible au grand public de profiter de la vue à son sommet. Le dernier étage proposé est «seulement» le 148e et ses 555 mètres.

Mais ce classement pourrait être bouleversé à l'horizon 2025-2026, si le projet de Jeddah Tower tient son calendrier en Arabie Saoudite. Une tour qui culminerait alors à plus de 1.000 mètres de hauteur.