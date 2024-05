Phénomènes surnaturels : apparitions de Marie, révélations... Pourquoi le Vatican vient-il de durcir ses règles pour les reconnaître ?

Près de cinquante ans après la promulgation de normes pour étudier les phénomènes surnaturels dans l’Église catholique, le Vatican a publié ce vendredi de nouvelles règles. Son but ? Eviter d’éventuels scandales et toute forme de confusion parmi les fidèles.

Apparitions, lacrimations d’images sacrées, sueurs, saignements, transformation d’hosties consacrées... Tous ces phénomènes surnaturels feront désormais l'objet d'une procédure plus stricte pour les discerner. Signée par le préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi, le cardinal Victor Manuel Fernandez, une nouvelle note, publié ce vendredi, donne aux évêques du monde entier de nouvelles directives lorsques de nouveaux témoignages et cas se présentent à eux.

Les évêques sont tenus de faire remonter à Rome leur avis que le Vatican devra valider après examen. Sauf intervention du pape, l’Église catholique ne reconnaîtra jamais la surnaturalité d’un phénomène mais pourra simplement accorder un Nihil obstat, c'est-à-dire qu'il ne s'y opposera pas. Mais alors pourquoi l’Église fait-elle évoluer ses normes ?

Des normes vieilles de 1978

Les dernières normes procédurales pour le discernement des apparitions ou révélations présumées datent de 1978 – approuvées par Paul VI – et n’ont été rendues publiques qu’en 2011. Cette ancienne procédure, qui ne donnait lieu à aucune déclaration publique du Saint-Siège, laissait souvent les fidèles dans la «confusion» et les évêques «sans orientation claire», explique-t-il.

Le préfet argentin pointe aussi du doigt la lenteur problématique des procédures, estimant que souvent «le discernement ecclésial arrivait trop tard». Il donne pour preuve de ce phénomène que seuls six cas ont été «officiellement résolus» depuis 1950. La diffusion d’informations sur ces phénomènes, note encore le cardinal Fernandez, est aujourd’hui amplifiée par l’avènement des moyens modernes de communication, ce qui nécessite une «attention» supplémentaire pour prévenir les dangers qui peuvent en découler.

Une procédure à suivre selon le Vatican

Le Saint-Siège donne aux évêques une procédure détaillée à suivre. Il revient en effet à l’évêque de chaque diocèse d’examiner les cas de phénomènes surnaturels présumés survenus sur son territoire. Il lui est demandé de «ne pas alimenter un climat de sensationnalisme», d’éviter «des manifestations de dévotion incontrôlées ou douteuses» et de s’abstenir «de toute déclaration publique».

Si le phénomène reste circoncis, l’évêque doit observer «une vigilance». Si une forme de dévotion se développe, l’évêque ouvre une enquête canonique, instituant une commission d’enquête constituée au moins d’un théologien, d’un canoniste et d’un expert. Rome insiste sur leur impartialité et sur la confidentialité de l’investigation.

Des tests de laboratoire

Outre l’interrogatoire des témoins de ces phénomènes, les éventuels objets concernés (lacrimations d’images sacrées, sueurs, saignements...) doivent être soumis à des tests de laboratoire.

En outre, le Saint-Siège donne des critères de discernement positifs et négatifs pour évaluer les phénomènes. Les quatre points «positifs» à considérer sont «la crédibilité et la bonne réputation des personnes» concernées, «l’orthodoxie doctrinale» du message diffusé, «l’imprévisibilité» du phénomène et ses «fruits de vie chrétienne».

Les six points négatifs seraient «une erreur manifeste sur le fait», des «erreurs doctrinales», le constat d’un «esprit sectaire», ou d’une «recherche de profit, de pouvoir, de célébrité, de notoriété sociale, d’intérêt personnel étroitement liée aux faits», des «actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l’occasion des faits» et enfin des «altérations psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet, […] ou une psychose, une hystérie collective ou d’autres éléments relevant d’un horizon pathologique».

Au terme de l’enquête préliminaire, l’évêque rédige un rapport avec un avis personnel et transmet au dicastère tous les actes et son jugement. Il reviendra alors à Rome de donner «l’approbation finale».

Et s’il constate «une intention délibérée de mystification et de tromperie à des fins autres», l’évêque peut même appliquer des sanctions canoniques.