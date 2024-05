Attentat contre le Premier ministre slovaque : la vie de Robert Fico n'est plus en danger

Visé par une tentative d’assassinat mercredi dernier, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, est toujours hospitalisé mais il serait hors de danger de mort selon les révélations faites devant la presse ce dimanche 19 mai par le vice-Premier ministre Robert Kalinak.

Bonne nouvelle pour le Premier Ministre de la Slovaquie. Victime d’une tentative d’assassinat mercredi dernier, le Premier ministre slovaque Robert Fico serait hors de danger, malgré un état de santé toujours grave.

«Il n'y a plus de danger immédiat pour sa vie, mais son état reste grave et il nécessite des soins intensifs», a révélé Robert Kalinak, le vice-Premier ministre et plus proche soutien politique de la victime, à la presse.

Le Premier ministre est hospitalisé depuis mercredi après avoir subi une attaque à l’arme à feu le touchant à plusieurs reprises à l’abdomen, après une réunion de cabinet à Handlova, ville du centre du pays. Il a subi une opération de cinq heures mercredi et une autre, plus courte, vendredi, dans un hôpital de la ville de Banska Bystrica, dans le centre de la Slovaquie.

«Nous pouvons considérer que son état est stable et que le pronostic est positif. Nous nous sentons tous un peu plus détendus maintenant», a ajouté Robert Kalinak à l'extérieur de l'hôpital, assurant néanmoins que la victime restait hospitalisée pour le moment.

Le premier ministre slovaque touché par balles à quatre reprises

L'assaillant, identifié par les médias slovaques comme étant le poète Juraj Cintula, âgé de 71 ans, a tiré cinq coups de feu sur Robert Fico, le touchant à quatre reprises. Il a été présenté samedi devant le tribunal pénal de Pezinok au nord-est de Bratislava, qui a ordonné son maintien en détention provisoire.

Robert Fico occupe ce poste de Premier ministre grâce à la victoire de son parti centriste, le Smer-SD, lors des dernières élections législatives dans le pays à l’automne dernier.

Il exerce son quatrième mandat en tant que Premier ministre après avoir fait campagne sur des propositions de paix entre la Russie et l'Ukraine et sur l'arrêt de l'aide militaire à Kiev, ce que son gouvernement a mis en œuvre par la suite.