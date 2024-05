Mort d'Ebrahim Raïssi : ce que l'on sait de l'accident d'hélicoptère du président iranien

Après d'intensives recherches, les corps des victimes de l'accident d'hélicoptère survenu la veille dans le nord-ouest de l’Iran, dont celui du président iranien Ebrahim Raïssi, ont été récupérés par les secours ce lundi 19 mai.

Des circonstances encore à déterminer. En déplacement dans le nord-ouest de l’Iran dimanche, le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé dans un «accident» d’hélicoptère, d'après plusieurs médias iraniens. Les recherches menées ont permis ce lundi de localiser l’appareil et de retrouver les corps des victimes.

«Le président du peuple iranien, travailleur et infatigable, (...) a sacrifié sa vie pour la nation», a réagi le gouvernement. «Nous assurons à la nation loyale que, avec l'aide de Dieu et le soutien du peuple, il n'y aura pas la moindre perturbation dans l'administration du pays», a-t-il ajouté.

Le gouvernement tiendra lundi une «réunion d’urgence», a indiqué l'agence officielle Irna sans donner de détails sur l'horaire et la teneur des discussions.

Le déroulé des faits

L'accident est survenu avec l'hélicoptère transportant le président dans la forêt de Dizmar, près de la ville de Varzaghan située dans la région montagneuse de Jolfa, selon les informations relayées par la télévision d'Etat. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Vahidi, a ajouté sur le même canal que l’appareil aurait effectué un «atterrissage brutal».

L'appareil faisait partie d'un convoi de trois hélicoptères transportant la délégation présidentielle. Deux d'entre eux ont atterri sans encombre à Tabriz, la grande ville du nord-ouest, mais pas celui dans lequel se trouvait le chef de l’Etat âgé de 63 ans.

Les dernières images officielles d’Ebrahim Raïssi ont été prises en début de journée, lors de son déplacement au sein d’une province de l'Azerbaïdjan oriental. Il avait alors inauguré un barrage en compagnie de son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliev, à la frontière entre les deux pays.

Des personnalités importantes portées disparues

Outre le chef d’Etat, l’hélicoptère présidentiel transportait également le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, le gouverneur de la province ainsi que le principal imam de la région, selon l’agence de presse officielle Irna.

Des recherches ralenties par les mauvaises conditions météorologiques

Un important dispositif de recherche avait été déployé dans la région afin de localiser l’hélicoptère porté disparu dès ce dimanche 19 mai. «Plus de 20 équipes de secours dotées d'un équipement complet, notamment de drones et de chiens de sauvetage», ont «été envoyées sur place», selon l'agence Irna.

Le ministre de l’Intérieur avait indiqué auprès des médias locaux que les recherches entamées ont été rendues difficiles en raison des «conditions météorologiques défavorables». «Cela peut prendre du temps pour atteindre la zone», a précisé ce dernier.

Les nombreuses images relayées sur les réseaux sociaux par l’agence de presse Isna ont confirmé ces dires, avec un épais brouillard complexifiant le travail des secouristes.

Le lendemain matin soit ce lundi, une fois le brouillard dissipé, les secouristes ont pu retrouver l'épave de l'hélicoptère. Cette dernière était dans un état tel, que le constat a été sans appel, ne laissant aucun espoir quant au fait de retrouver un quelconque survivant.

Afin de venir en aide aux Iraniens, l’Union Européenne avait notamment «activé son service de cartographie». Dans la même lignée, des pays proches de l’Iran, comme l’Irak, la Russie, l’Arabie Saoudite ou le Qatar, avaient proposé leur aide.

Quel successeur ?

Maintenant que le décès d’Ebrahim Raïssi a été confirmé, selon la Constitution, c'est au vice-président iranien, Mohammad Mokhber, de prendre le rôle de président par intérim avant la tenue d’une élection présidentielle dans les 50 jours.

Des réactions internationales qui se multiplient

Le Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait réagi à la disparition du président iranien sur le réseau social X hier. «Il faut que tout le monde prie pour la santé de ce groupe de serviteurs. Pourtant, le peuple iranien n’a pas à s’inquiéter et à se soucier, car il n’y aura aucune perturbation dans l’administration du pays», a tweeté ce dernier.

Il faut que tout le monde prie pour la santé de ce groupe de serviteurs. Pourtant, le peuple iranien n’a pas à s’inquiéter et à se soucier, car il n’y aura aucune perturbation dans l’administration du pays. — Ayatollah Khamenei (@fr_Khamenei) May 19, 2024

Le président Ilham Aliev, présent avec Ebrahim Raïssi plus tôt dans la journée, avait fait part de son inquiétude sur son compte X. Il avait assuré que ses ministres et lui-même étaient «très préoccupés par l’annonce de l’atterrissage d’urgence de l’hélicoptère transportant la haute délégation en Iran». «Nos prières à Dieu Tout-Puissant accompagnent le président Ibrahim Raisi et sa délégation qui l’accompagne», a indiqué ce dernier, tout en affirmant être prêt «à apporter tout type de soutien».

Bu gün İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Rəisi ilə dostcasına xudahafizləşdikdən sonra ali nümayəndə heyətini daşıyan helikopterin İranda qəza enişi etməsi barədə xəbər bizi ciddi şəkildə narahat etdi. Uca Allahdan dualarımız Prezident İbrahim Rəisi və onu müşayiət… — İlham Əliyev (@azpresident) May 19, 2024

Du côté de la Chine, également proche de l'Iran, le pays s'est dit «très inquiet de l'atterrissage brutal de l'hélicoptère à bord duquel se trouvait le président Raïssi, et nous souhaitons au président Raïssi et à l'équipage à bord d'être sains et saufs», selon le ministère des Affaires étrangères cité par la télévision d'Etat CCTV.

Désormais, à l'annonce de la mort du président, le Pakistan a déclaré une journée de deuil, affirmant que l'Iran «surmontera la tragédie».