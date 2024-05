Portugal : un spectaculaire météore traverse le ciel et provoque un éclair de lumière (vidéos)

Un impressionnant météore a traversé le ciel portugais et espagnol dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai, provoquant un énorme éclair de lumière bleue.

Un phénomène exceptionnel dans le ciel ibérique. Au cours de la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai, un météore a été observé par de nombreux spectateurs impressionnés en Espagne et au Portugal.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé des vidéos du phénomène, qui a provoqué un immense éclair de lumière bleue, dû à la présence de magnésium à la surface du météore, dans le ciel sombre de la péninsule ibérique.

— Pedro Branco (@eupedrobranco) May 18, 2024

— Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024

WATCH: A MASSIVE meteorite just flew over Portugal & Spain .



Mother nature is fascinating!#meteorite #portugal #spain pic.twitter.com/Ghw2pSaKnv

— Grumpy (@grumpy86usa) May 19, 2024