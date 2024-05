Tourisme spatial : de la brasserie de Savoie à l'espace, qui est Sylvain Chiron, ce Français qui partira dans la fusée Blue Origin ce dimanche ?

L’entreprise américaine de fusées Blue Origin a confirmé que le Français Sylvain Chiron, passionné d’aviation va décoller ce dimanche 19 mai à bord d’un de ses appareils. Un nouvel adepte tricolore du toursime spatial.

Cocorico. Ce dimanche 19 mai, Sylvain Chiron, un savoyard de 54 ans doit prendre place à bord d’une fusée Blue Origin pour s’envoler en direction de l’espace, depuis les Etats-Unis, a annoncé l’entreprise américaine fondée par Jeff Bezos. Avec lui à bord du vol New Shepard 25, cinq autres personnes composent la liste des passagers du septième vol habité du véhicule spatial. La fenêtre de tir s'ouvrira dimanche à 8h30 locales (13h30 GMT).

Sur les réseaux sociaux, le principal intéressé, un brasseur qui a créé la Distillerie du Mont-Blanc en 1999, n’a pas caché sa joie : il s’est dit «privilégié» et «excité» à l’idée de faire partie de cette expédition à laquelle seuls 11 Français ont déjà pris part. C’est un «rêve de gosse que je n’aurais jamais pensé atteindre», a-t-il ajouté.

«J’avais prévu d’emmener un drapeau savoyard dans l’espace»

Initialement, Sylvain Chiron, natif des Alpes françaises qui exerce l’aviation et le ski de loisirs depuis toujours ou presque, devait s’envoler le 11 avril dernier. «J’avais prévu d’emmener un drapeau savoyard dans l’espace mais le vol vient d’être, une fois de plus, reporté de plusieurs semaines», avait-il alors raconté. Forgée par des études qu’il a partiellement réalisées aux États-Unis et au Japon, son appétence pour l’espace s’est développée au gré de ses observations régulières de décollages de navettes spatiales en Floride, où il a passé plusieurs étés.

Le trajet sera bref, une dizaine de minutes, mais promet d’être inoubliable pour ce passionné : les passagers pourront en effet flotter brièvement à l’intérieur de la capsule, et surtout, admirer la courbure de la Terre. Parmi les passagers à bord de la capsule, l’ancien capitaine de l’armée de l’air Ed Dwight, aujourd’hui âgé de 90 ans, qui avait été le premier candidat astronaute noir américain, sans que cela n’aboutisse et qu'il prenne part à un vol dans l’espace. Le prix du billet, lui, reste inconnu même si des experts l’ont estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros.