Voici les 10 pays où les réserves de pétrole sont les plus importantes en 2024

De plus en plus décrié, mais de plus en plus utilisé, le pétrole reste la source énergétique la plus importante du monde. Chaque année bat des records de consommation de cet or noir. Voici les 10 pays dont les sols regorgent le plus de cette énergie naturelle (selon l'OPEP) en 2024.

Etats-unis

Les Etats-Unis disposent de ressources naturelles et en profitent bien. Avec 36 millions de barils en réserve, les Américains ont une souveraineté énergétique importante. En plus de bénéficier de cet avantage naturel, les Etats-Unis se montrent efficace dans leur production. Avec 17,8 millions de barils produits par jour (1er au monde), ils assurent 18,9% du total mondial (en 2022).

Nigéria

Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigéria est également la première puissance économique du continent. Et cette place, il le doit en grande partie à ses sous-sols. Avec 37 milliards de barils en réserve, le Nigéria est l'un des deux pays du continent présent dans ce classement. Pourtant, le pays peine à capitaliser sur cette chance : entre vols sur oléoducs et système d'exploitation déficient, les ressources sont loin d'être idéalement drainées.

Libye

A l'image du Nigéria, la Libye est loin d'exploiter ses richesses au maximum. Avec 48 milliards de barils en réserve, le pays est certes premier producteur africain (devant le Nigéria), mais ne fournit que 1,24 million de barils par jour, soit 15 fois moins que les Etats-Unis, par exemple.

Russie

L'avantage d'être le plus grand pays du monde. Au sein de son immense territoire, la Russie peut compter sur de nombreux gisements pétroliers : 80 milliards de barils en réserve. Une production qui se concentre notamment dans les régions les plus nordiques, où la Russie puise un quart de son pétrole. Cela permet à la neuvième puissance mondiale (selon le PIB) de produire 11,9% du pétrole mondial. C'est le troisième pays en la matière.

Emirats arabes unis

En tête des producteurs mondiaux, on trouve les Emirats arabes unis à la 7e place avec 4,1% de la production totale. Un exploit pour ce pays à la superficie modeste : 83.000 km2. Des ressources (97 milliards de barils en réserve) largement exploitées par le pays qui ne cesse d'investir dans une modernisation et son soft power à l'échelle mondiale.

Koweit

Un autre petit pays débordant de pétrole. Le Koweït, dont la surface est deux fois moins grande que la Suisse, par exemple, profite d'une localisation géographique exceptionnelle. Au nord du Golfe Persique, le pays possède, de très loin, le meilleur rapport ressources/surface. Avec 101 milliards de barils, le Koweït se hisse à la 5e place de ce classement.

Irak

L'Irak possède 143 milliards de barils en réserve. La Banque mondiale estime qu'avec sa production actuelle (l'Irak est le cinquième producteur mondial avec 4,8% des parts), le pays pourrait exploiter son pétrole pendant encore 96 années. Une bonne nouvelle pour le pays, dont l'économie dépend en grande partie de cette ressource : 99% de ses exportations, 85% du budget de son gouvernement et 42% de son PIB.

Iran

Avec des réserves faramineuses de pétrole (157 milliards de barils en réserve), l'Iran cherche à progresser en matière de production. Il faut dire que depuis 2018 et les sanctions américaines, son exportation a chuté drastiquement. Pour ce faire, le gouvernement iranien a signé de nouveaux contrats cette année pour doper sa production pétrolière, qui est aujourd'hui estimée à 4,1% du total mondial (8e à ce niveau).

Arabie Saoudite

L'Arabie saoudite est le symbole des pays pétroliers du Golfe. Avec sa réserve estimée à 266 milliards de barils en réserve, il est peu dire que la découverte du pétrole en 1938 a révolutionné son économie. Mais ce n'est pas sans conséquence : les défaillances du pays dans de nombreux secteurs primaires (comme l'agriculture) ainsi que la forte baisse des cours du pétrole en 2015 ont poussé le gouvernement à revoir leur modèle économique.

Venezuela

La question des réserves pétrolières vénézuéliennes fait beaucoup parler. Le pays fait lui-même état de réserves estimées à 315 milliards de barils, alors que l'EIA et l'OPEP, au début du siècle, annonçaient entre 77 et 78 milliards de barils. Une différence énorme, qui l'est encore plus avec des estimations américaines réalisées en 2009 qui déclaraient quant à elles 1.309 milliards de barils, dont 514 exploitables. L'OPEP estime désormais les réserves du Venezuela à 296 milliards de barils.

Un autre élément rend les débats difficiles : certaines études veulent inclure le pétrole lourd (un pétrole plus visqueux, plus dense et qu'il est plus difficile d'extraire) vénézuélien dans les statistiques, alors que d'autres ne le prennent pas en considération.