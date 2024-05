Archéologie : ces étranges structures découvertes sous une pyramide de Gizeh intriguent les experts

Un mystère de plus autour des pyramides égyptiennes. Une grande structure bipartite a été retrouvée dans le cimetière situé devant le complexe pyramidal de Gizeh, en Egypte. Certains pensent à une porte d'entrée d'une structure plus profonde...

Une étude menée par des équipes japonaises et égyptiennes a conduit à une découverte aussi exceptionnelle que mystérieuse : des couloirs sous-terrains en L situés juste sous les pyramides de Gizeh. Grâce à la technologie GPR (ground-penetrating radar), très utilisée en archéologie, on a pu estimer qu'une partie de cette «anomalie», comme l'ont appelé les chercheurs, était enfouie entre 3,5 mètres et 10 mètres du sol. Ces «couloirs» ont depuis été rebouchés mais restent visibles aux yeux des radars grâce à une densité plus faible que le reste du plateau de Gizeh.

Le doute persiste

Dans l'Archeological Prospection, les chercheurs expliquent que cette découverte peut être «une entrée à une structure plus profonde». Pour eux, la netteté des démarcations ne laisse pas de place au doute : il s'agit d'une structure faite par l'Homme.

Ils précisent : «Nous pensons que la continuité entre la structure peu profonde et celle plus profonde est réelle. Nos premiers résultats ne nous permettent pas de déterminer le matériel ayant causé ces couloirs».

Le lieu exact où les équipes de Motoyuki Sato ont découvert ces couloirs sous-terrains à l'aide de la technologie GPR. ©Archaeological Prospection



Pour poursuivre leurs recherches, les équipes ont donc demandé à pouvoir investiguer directement en creusant dans les zones découvertes. Ils attendent que le feu vert leur soit donné pour, peut-être, apporter des réponses à toutes les questions soulevées.