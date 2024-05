Collision sur le Danube en Hongrie : ce que l'on sait du drame qui a fait au moins deux morts et cinq disparus

Après une collision de bateau survenue samedi soir sur le Danube en Hongrie, les autorités ont fait savoir que deux personnes sont mortes et cinq autres sont portées disparues. Voici ce que l'on sait du drame ce lundi.

La police hongroise a reçu samedi soir un rapport selon lequel un homme avait été retrouvé blessé à la tête sur les rives du Danube, près de la ville de Veroce, à environ 50 kilomètres au nord de la capitale, Budapest. Les corps d'un homme et d'une femme ont ensuite été découverts à proximité.

Quelques heures après le début des recherches, la police a découvert un bateau endommagé dans l'eau, qu'elle a remorqué jusqu'au rivage. Ils recherchaient toujours ce lundi cinq adultes – trois hommes et deux femmes – qui, selon eux, se trouvaient à bord du bateau.

Imre Dóka, porte-parole de la Direction générale nationale de gestion des catastrophes : «A l'heure actuelle, 91 collègues effectuent les recherches avec un total de 31 équipements techniques. Ils scrutent la zone avec des drones, des sonars, des plongeurs et des chiens de recherche.»

une destination de loisirs populaire

La police a déclaré avoir déterminé qu'un bateau de croisière fluviale se trouvait dans la zone au moment de l'accident. Ils ont arrêté un bateau de croisière dont la coque était endommagée près de la ville de Komarom, à plus de 80 kilomètres en amont. La chaîne de télévision publique hongroise M1 a rapporté que le bateau de croisière, Heidelberg, est un bateau suisse de 109 mètres (357 pieds) pouvant accueillir 110 personnes. Aucun passager de ce bateau n'a été blessé, a indiqué M1.

Le Danube, aux environs de la ville de Veroce, mesure 460 mètres de large et se trouve au centre d'une zone appelée la courbe du Danube, où le fleuve effectue un virage radical de près de 90 degrés vers le sud. La région est une destination de loisirs et de navigation de plaisance populaire et se trouve sur une route souvent utilisée par les bateaux de croisière entre Budapest et la capitale autrichienne, Vienne, à environ 230 kilomètres en amont.

Cet accident mortel survient cinq ans après le décès de 27 personnes à Budapest lorsqu'un bateau de croisière fluviale était entré en collision avec un bateau touristique plus petit, le coulant en quelques secondes.

La police a annoncé dimanche avoir ouvert une procédure pénale contre un auteur inconnu, soupçonné d'avoir mis en danger le transport par eau et causé la mort de plusieurs personnes.