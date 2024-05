Extradition de Julian Assange vers les Etats-Unis : la justice britannique octroie un nouvel appel pour le fondateur de Wikileaks

La bataille judiciaire continue. Ce lundi 20 mai, Julian Assange a obtenu de la Haute Cour de Londres la possibilité de faire de nouveau appel contre sa potentielle extradition vers les Etats-Unis.

Julian Assange comparaissait ce lundi devant la Haute Cour de Londres, chargée de déterminer si les garanties concernant le traitement qui lui serait réservé en cas d'extradition aux Etats-Unis sont suffisantes. La justice lui a octroyé la possibilité de faire de nouveau appel contre son extradition.

Les soutiens du fondateur de WikiLeaks avaient déjà prévenu qu'ils saisiraient la Cour européenne des droits de l'homme s'il était extradé.

L'un des enjeux de l'audience de ce lundi était notamment de déterminer si Julian Assange pourrait, en cas d'extradition, bénéficier de la protection du premier amendement de la Constitution américaine, qui protège la liberté d'expression.

Jusqu'ici les Etats-Unis se sont contentés de répondre qu'il pourrait «chercher» à le faire, ce que les soutiens de l'Australien prennent pour un «non».

One day until historic UK court decision is handed down on whether UK will allow the extradition of Julian Assange - universally decried as an attack on the public’s right to know and journalism itself - assemble 8.30am tomorrow, 20 May, Royal Courts of Justice #FreeAsssangeNOW pic.twitter.com/ZVNILiXTaF

— Defend Assange Campaign (@DefendAssange) May 19, 2024