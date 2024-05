Mort d'Ebrahim Raïssi : les hommages dans le monde se multiplient

Après l'annonce de la mort du président iranien Ebrahim Raïssi ce lundi 20 mai à la suite d'un «accident» d'hélicoptère la veille, nombreux sont les gouvernements à lui rendre hommage, mais aussi les groupes terroristes.

Inde, Syrie, Russie, Chine, mais aussi le Hamas et le Hezbollah... Ils ont tous salué ce lundi la mémoire du président irannien Ebrahim Raïssi, qui a mené son pays depuis 2021 dans un contexte troublé à l'international et de contestation interne, avant de décéder brutalement dans un accident d'hélicoptère ce dimanche.

Considéré comme l'un des favoris pour être élevé au poste le plus important de la République islamique, celui de Guide suprême, occupé depuis 35 ans par l'ayatollah Ali Khamenei, Ebrahim Raïssi était considéré par de nombreux chefs d'Etat comme un véritable «ami». Cinq jours de deuil ont été proclamés en Iran.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est déclaré ce lundi «profondément attristé et choqué par la disparition tragique» du président iranien, présentant ses «sincères condoléances à sa famille et au peuple iranien», a-t-il déclaré sur le réseau social X, ajoutant que l'Inde était «aux côtés de l'Iran en ce moment de tristesse».

Deeply saddened and shocked by the tragic demise of Dr. Seyed Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran.…

— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2024