Mort d'Ebrahim Raïssi : pourquoi les réactions des dirigeants occidentaux se font-elles au compte-goutte ?

Le président iranien Ebrahim Raïssi est mort, ce dimanche, dans un crash d'hélicoptère dans le nord-ouest du pays. Depuis, les hommages des alliés de Téhéran se sont succédé, alors que la majorité des dirigeants occidentaux, sont, à ce stade, restés silencieux. Un symbole de la polarisation du monde en écho à la situation au Proche-Orient.

Un monde coupé en deux. Du Liban à l'Irak en passant par la Syrie, les alliés de l'Iran dans la région ont rendu un vibrant hommage, ce lundi, au président iranien, Ebrahim Raïssi, tué la veille dans un accident d'hélicoptère, saluant son engagement en faveur de «l’axe de la résistance» contre Israël. Le Hezbollah libanais, armé et financé par l'Iran, le Hamas palestinien, son allié, ainsi que les Houthis au Yémen, ont également affirmé leur soutien à la République islamique, après ce «tragique accident».

Même son de cloche parmi les alliés plus «lointains» de l’Iran, à l’image du Qatar, de la Turquie, de l’Égypte, de l’Inde, de la Malaisie, de l’Afrique du Sud, mais surtout de la Russie et de la Chine où Vladimir Poutine et Xi Jinping ont rendu hommage à un dirigeant «remarquable» et un grand «ami» de leurs pays. Une pluie d’hommages qui contraste avec le silence des Occidentaux, dont les gouvernements tardent à réagir, et qui démontre une certaine polarisation du monde à l'aune de la situation à Gaza et de l'instabilité globale au Proche-Orient.

la réaction mesurée de la France

En Europe, seules l’Italie, la Grèce et la Pologne ont présenté «leurs condoléances» au peuple iranien, exprimant à la fois «leur solidarité» mais aussi leurs doutes quant à l’avenir du pays. La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a ainsi annoncé qu’elle «espérait que la future direction iranienne voudra s’engager en faveur de la stabilisation et de la pacification de la région». Même son de cloche en Espagne, où le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a prévenu que son pays allait «suivre attentivement les mesures que l’Iran va prendre».

De son côté, la France a présenté «ses condoléances» à la République islamique d'Iran, et adressé «ses pensées» aux familles des victimes de l'accident, a-t-on appris dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Une réaction tardive, qui ne vient pas de l'Élysée ni du président de la République en personne, et qui témoigne d'une certaine mesure, sans doute à dessein, consécutive à la position de la France dans les conflits qui impliquent l'Iran au Proche-Orient, et face à la politique que mènent ses dirigeants.

Le silence des etats-unis et du reste de l'europe

D'autres dirigeants, en Allemagne ou encore aux États-Unis, ont, pour leur part, fait le choix du silence, comme la grande majorité de leurs homologues occidentaux. Si des messages diplomatiques pourraient voir le jour dans les heures à venir, ce silence n’est pas anodin et reflète l’opposition au régime iranien depuis la prise de pouvoir de l’ayatollah Khameini, et l’avènement de la République islamique. Mais aussi et surtout la position des États-Unis et de leurs alliés dans le conflit qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza.

Et pour cause, suspecté d’avoir a minima été au courant de l’attaque terroriste du 7 octobre, et au pire de l’avoir soutenue, militairement et financièrement, l’Iran fait office de protecteur des pays et organisations de «l’axe de la résistance» contre Israël. Ce positionnement, à l’encontre de l’État hébreu, conditionne la position des États-Unis, grand allié stratégique et historique d’Israël, et considéré depuis 1979 comme ennemi de l’Iran, et donc par ricochet celles de nombreux pays européens.

Dans ce contexte, auquel s’ajoute l’opposition ferme et affichée au régime politique iranien, symbolisé par les nombreuses exécutions, ou la répression sanglante des révoltes pour les droits des femmes dans le pays, en totale contradiction avec les valeurs européennes, les Occidentaux pourraient faire le choix d'un silence définitif afin de marquer encore un peu plus leur position. Un éventuel soutien pourrait aussi avoir une incidence politique, à seulement un peu plus de deux semaines des élections européennes.

L'Union européenne en ordre dispersé

Au niveau de l’UE, justement, on peut noter le soutien du président du Conseil européen, Charles Michel, qui a présenté ce lundi les «sincères condoléances» de l’UE après la mort du président iranien et de son ministre des Affaires étrangères. «Nos pensées vont à leurs familles», a indiqué Charles Michel sur le réseau social X. Mais cette prise de position européenne ne fait pas l’unanimité au sein des instances. Plusieurs députés européens avaient ainsi manifesté leur opposition, la veille, à l’aide de l’Union fournie à l’Iran pour retrouver les débris de l’hélicoptère.

En effet, alors que le commissaire européen en charge de l'aide humanitaire, Janez Lenarcic, a annoncé hier soir que l'UE a activé son système de cartographie pour aider l'Iran à retrouver l'hélicoptère accidenté de Raïssi, accompagné du mot clé «Solidarité de l'UE», plusieurs députés ont fait part de leur indignation. «Quel hashtag misérable, quelle moquerie à l'égard des courageux défenseurs des droits de l'homme en Iran», a notamment réagi Marie-Agnes Strack-Zimmermann, députée allemande du parti libéral FDP, et candidate aux élections européennes.

Pour justifier sa décision, la Commission européenne a expliqué que «ni le mécanisme de protection civile de l'UE ni le système satellitaire Copernicus ne sont motivés par des considérations politiques». «Tout pays peut demander une assistance humanitaire ou civile par l'intermédiaire de ces canaux, et la Commission fait de son mieux pour apporter son aide», a indiqué un porte-parole, Balazs Ujvari. Une position qui n'a pas fini de faire débat, à quelques jours d'un scrutin qui pourrait rebattre les cartes en Europe.

Pour rappel, l'Iran est actuellement visé par des sanctions de l'UE en raison de ses activités nucléaires, de son soutien militaire à la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, et des violations des droits humains dans son pays. Elles ont été renforcées après la répression des manifestations déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée pour non-respect du code vestimentaire strict de la République islamique.