Portugal : l'époustouflante vidéo d'une météorite qui traverse le ciel devient virale

Depuis le passage d’une comète dans les cieux espagnol et portugais, les internautes ne cessent de partager des images sur les réseaux sociaux. Cette Portugaise a selon eux, la vidéo «la plus cool» du phénomène.

Depuis dimanche, les réseaux sociaux se sont enflammés après le passage d’une météorite dans le ciel de la péninsule Ibérique. Parmi les nombreuses vidéos, l’une d’entre elle, capturée par une Portugaise, a particulièrement attiré l’attention d’Internet.

Alors qu’une adolescente enregistrait une vidéo, un flash bleu est apparu soudainement dans le ciel. Le phénomène a rapidement été suivi d’une boule de feu le traversant à toute allure. «Je l'ai pris en direct les gars», s’est exclamée l’adolescente. «Je suis choquée», a-t-elle ajouté.

Devenue virale, la vidéo a enregistré des millions de réactions sur X. Certains internautes ont même décrété que ces images étaient «les plus cools» de la météorite.

She captured the COOLEST video of the meteor that fell in Portugal pic.twitter.com/J0Xe9rFAGE

— vids that go hard (@vidsthatgohard) May 20, 2024