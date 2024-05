Tensions entre Madrid et Buenos Aires : pourquoi Pedro Sanchez accuse-t-il Javier Milei d'avoir «insulté» l'Espagne ?

Le président argentin Javier Milei a accusé Begona Sanchez, l’épouse du Premier ministre Pedro Sanchez, de corruption lors d’un congrès organisé par le parti d’extrême droite espagnol Vox.

Le ministre des Affaires étrangères espagnol a annoncé lundi avoir convoqué l’ambassadeur d’Argentine en Espagne après les propos polémiques du président argentin Javier Milei sur l’épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, à l’origine depuis dimanche d’une crise diplomatique entre les deux pays.

«L’ambassadeur argentin a été convoqué. Je vais lui faire part de la gravité de la situation et je vais exiger à nouveau des excuses publiques de la part de Javier Milei», a déclaré José Manuel Albares, le ministre des Affaires étrangères. Interrogé explicitement sur la possibilité d’une rupture des relations diplomatiques si le président argentin Javier Milei ne s’excusait pas, José Manuel Albares n’a pas écarté cette éventualité.

«Nous ne voulons évidemment pas prendre ces mesures, mais s’il n’y a pas d’excuses publiques, nous le ferons», a-t-il expliqué. Madrid avait déjà annoncé dimanche le rappel sine die de son ambassadrice en Argentine en réaction à des propos tenus quelques heures plus tôt par Javier Milei à Madrid, lors d’un congrès organisé par le parti d’extrême droite espagnol Vox.

coutumier des phrases choc

Le président argentin, coutumier des phrases choc, a attaqué dans ce discours le «socialisme» et les partis de gauche, mais s’en est aussi pris à la femme du Premier ministre, Begoña Sánchez, l’accusant – sans la nommer – d’être «corrompue». «Les élites mondiales ne réalisent pas à quel point la mise en application des idées du socialisme peut être destructrice. Elles ne savent pas le type de société et de pays que cela peut produire et le type de gens accrochés au pouvoir et le niveau d’abus que cela peut générer», a-t-il déclaré.

Este es el temor de Sánchez, que los Españoles despierten y observen como el socialismo los está llevando al abismo.



Tienen una oportunidad de cambiar el rumbo. pic.twitter.com/oYss4IXFag — Escuela Austriaca de Economía (@DiegoMac227) May 20, 2024

Et d’ajouter : «quand vous avez une femme corrompue, vous vous salissez et vous prenez cinq jours pour y réfléchir». Ces propos ont été perçus comme une allusion claire à la récente décision de Pedro Sánchez de suspendre toutes ses activités et de se retirer durant cinq jours pour réfléchir à une démission, après l’ouverture par la justice espagnole d’une enquête préliminaire pour «corruption» contre sa femme.

Buenos Aires a répondu en affirmant que c’était à Pedro Sánchez de s’excuser pour ce que le gouvernement espagnol avait dit sur Javier Milei, accusé notamment par la numéro trois du gouvernement espagnol de semer la «haine». «Il n’y a aucune excuse à faire. Aucune excuse. Je pense, au contraire, que le gouvernement espagnol devrait présenter des excuses pour ce qu’il a dit de Milei», a affirmé le ministre argentin de l’Intérieur Guillermo Francos, à la chaîne TN.