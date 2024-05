«Vision zéro» : comment la Suède a-t-elle drastiquement réduit le nombre de morts sur ses routes ?

«Vision zéro». Voici le nom du programme développé en Suède pour tenter d’avoir zéro mort sur ses routes dans les années à venir. Une volonté ambitieuse qui date des années 1990, mais qui commence seulement à porter ses fruits. En quoi consiste-t-il ?

De moins en moins de morts sur les routes. Voici l’ambition de la Suède et de son programme «Vision zéro».

Pour le statisticien et théoricien Claes Tingvall. modifier les routes et chaussées, leur construction et leur organisation permettrait de limiter le nombre de morts et les blessés graves sur les routes.





«Vision zéro» part donc du principe que rien ne vaut plus que la vie et la santé et que, surtout, la responsabilité de l’accident est partagée entre les conducteurs et les créateurs du système routier. Les conducteurs ne sont donc plus les seuls responsables lors des accidents.

Claes Tingvall, qui a rejoint l’Autorité routière suédoise en 1995, a ainsi réussi à convaincre le gouvernement suédois de faire de cette «Vision zéro» une volonté politique réelle en votant une loi à ce propos. Cette dernière, présentée au Parlement en 1997, contenait notamment un article qui statuait que les routes devaient dorénavant être pensées et conçues, non plus pour des utilisateurs idéaux qui ne commentent jamais d’erreurs, mais plus pour des personnes normales, qui commentent parfois des petites erreurs.

Développement des routes en «2+1» et des ronds-points... Concrètement, Claes Tingvall a par exemple décidé de modifier les routes pour augmenter la sécurité. Ainsi, en 1997, cela a été le cas d’une voie rapide sur laquelle plusieurs accidents mortels s’étaient produits car les conducteurs s’endormaient au volant, causant des collisions frontales fatales. Il a ainsi proposé de rajouter une barrière centrale et de faire une route dites en «2+1». Ainsi, une route en «2+1» à trois voies est séparée en deux voies dans un sens et une dans l’autre, avec une alternance, ce qui facilite les dépassements et augmente la sécurité dans les deux sens.

Malgré le scepticisme de certains, cette idée a finalement porter ses fruits. Les accidents mortels et les personnes gravement blessées sur les routes ont ainsi été divisés par deux en Suède.

Très populaires en France, les ronds-points ont aussi été largement développés en Suède. Bien qu’il n’y ait pas forcément moins d’accidents que sur des intersections classiques, ceux-ci sont moins mortels, les véhicules allant moins vites et dans le même sens.

Enfin, en 1995, l’Autorité routière suédoise et le Royaume-Uni ont créé un système de notation pour démontrer au public quel modèle de véhicule était le plus sûr.

Ces quelques exemples forment une liste non-exhaustive. D’autres mesures existent comme la réduction de la vitesse sur certaines zones, le développement de voies cyclables sécurisées ou encore la rapididté de l’intervention des secours…

La «Vision zéro» s’est internationalisée

D’autres pays se sont interéssés à ce sujet. A la vue du succès de la «Vision zéro», ce programme s’est ainsi exporté au delà des frontières suédoises. La Norvège l’a adopté en 2002, l’Australie en 1998 et plusieurs dizaines de villes également. C’est le cas de Barcelone en Espagne, de Bogotá en Colombie ou encore une cinquantaine de villes américaines. L’Union européenne a également décidé d’adopter cette stratégie en 2011 dans le cadre de son programme de sécurité routière.

Grâce à ce système, la Suède a enregistré son taux de mortalité sur les routes le plus bas en 2019. Mieux encore, la Suède est le pays avec le taux de mortalité routière le plus bas par rapport à sa population. Ainsi, en 2019, 22 personnes par millions d’habitants sont décédées sur les routes, contre 29 en Irlande, 32 à Maltes, 34 aux Pays-Bas ou encore 50 en France.